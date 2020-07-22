"مركز دبي المالي" يشهد أول عملية لزيادة رأس المال باستخدام سندات رقمية على مستوى المنطقة

المصدر: وام

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن قيام شركة "جريب - GRIP" للإستثمار المصرفي وإدارة الثروات التي تتخذ من المركز مقرا لها بقيادة عملية زيادة رأس المال لشركة "ليد ريل استايت" اليابانية هذا الشهر وذلك باستخدام السندات المالية الرقمية التي تمثل أسهم المستثمرين لأول مرة على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا الإصدار باستخدام السندات المالية الرقمية كأول عملية من نوعها وفق قواعد الامتثال العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ما يعد إنجازا استثنائيا لدبي ومركز دبي المالي العالمي حيث تعمل شركة "جريب" على تأسيس أول سوق أوراق مالية خاص ضمن المركز لأول مرة على مستوى المنطقة.

ويعزز هذا الإعلان من رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، ويرسخ مكانته باعتباره المركز المالي الرائد على مستوى المنطقة، وذلك بفضل إطار عمله القانوني والتشريعي المبتكر والمتين، والذي يدعم عملية الابتكار وتبني أحدث التكنولوجيا إذ لعبت القوانين والتشريعات والأنظمة في المركز المالي دورا في تمكين شركة "جريب" بأن تصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تؤسس وتدير وتوزع عملية زيادة رأس المال باستخدام السندات المالية الرقمية كوسيلة إصدار.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للتعاون والجهود المشتركة من قبل مجموعة من المحامين المرموقين ومزودي الخدمات والتكنولوجيا والشركات المنظمة من جميع أنحاء العالم بما فيها دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهونغ كونغ وجزر كايمان.

وتقود شركة "جريب" هذه العملية لصالح شركة "ليد ريل استايت" التي تتخذ من طوكيو مقرا لها وتعمل في مجال تطوير العقارات السكنية والتجارية بالتركيز على التخطيط والاستحواذ والتجديد للأصول العقارية حيث يجري تطوير بعض مشاريعها للاستفادة من الفرص التي يتيحها تنظيم طوكيو للألعاب الأولمبية 2021 كما تملك الشركة أصول عقارية ممتدة عبر اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ والفلبين.

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.. " نهنئ شركة جريب على إطلاق عملية زيادة رأس المال باستخدام السندات المالية الرقمية ويسعدنا أن تكون المنظومة القانونية والتشريعية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي بمثابة المنصة المتينة والمبتكرة لتحقيق هذا الإنجاز الأول من نوعه في المركز والمنطقة والذي سيدفع بالتنمية الاقتصادية ويؤكد على دور المركز المالي في قيادة مستقبل القطاع المالي".

من جانبه أكد توني بيتيبيس، رئيس مجلس إدارة شركة "جريب".. إيمان الشركة بأن هذا الإصدار باستخدام السندات المالية الرقمية سيكون فاتحة لإصدارات عديدة قادمة في السوق باستخدام التكنولوجيا المبتكرة.

في حين أشار في.غوريبالان الرئيس التنفيذي للشركة بأنها تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الأحدث منوها بأن لديها العديد من المشاريع من السندات الخضراء والاستثمارات المؤثرة لمجموعة واسعة من العملاء من دول اليابان والمكسيك وجورجيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتستمر دبي بالحفاظ على مكانتها العالمية كبيئة حيوية وابتكارية للأعمال إذ نجح مركز دبي المالي العالمي في توفير جميع المقومات والمزايا التي توفرها عادة أكثر منظومات التكنولوجيا المالية نجاحا وتقدما على مستوى العالم والتي تشمل إطار العمل التنظيمي والنظام القضائي المستقل، والتبادل المالي العالمي وإمكانية الحصول على التمويل والتي يرفدها مجتمع أعمال مزدهر ومجموعة متنوعة من المواهب العالمية المتمرسة.

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