ارتفاع الطلب على عمليات التنظيف والتعقيم المكثف بدبي

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة هيتشز آند غليتشز العاملة في قطاع خدمات صيانة المنازل ومقرها دبي والتي تشكل جزءاً من مجموعة فارنك، ارتفاع الطلب بشكلٍ ملحوظ على عمليات التنظيف والتعقيم المكثف، من قبل المستأجرين وأصحاب المنازل بالتزامن مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك.

ووفقاً لكيلفن فارغيز مدير شركة هيتشز أند غليتشز، فإن ارتفاع الطلب جاء بعد فترة من الإغلاق والحجر المنزلي نتيجة جائحة (كوفيد 19)، والتي دفعت الناس إلى البقاء والعمل من المنزل، وكذلك ألزمت الطلاب خوض تجربة التعلم عن بعد.

وأضاف: «على الصعيد العالمي وقبل تفشي جائحة (كوفيد 19)، كان الشخص العادي يقضي نحو 70% من وقته في المنزل. ولكن مع انتشار الجائحة، ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ، حيث أصبح الأشخاص يقضون أكثر من 90% من وقتهم في المنزل، وهو ما يمثل زيادة بنحو 30% تقريباً، أي ما يصل إلى أكثر من 4 ساعات في اليوم.

وفي ضوء ذلك، ونتيجة قضاء الكثير من الوقت في المنزل، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ومستوى الرطوبة في فصل الصيف، واقتراب عيد الأضحى، فمن الطبيعي أن يبدأ السكان بتنظيف وتعقيم منازلهم بشكلٍ مكثف وعميق، وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب على التنظيف والتعقيم الشامل والمكثف».

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