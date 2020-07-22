«كَفو» تلغي رسوم توصيل الوقود لمستخدميها

أعلنت كَفو عن تغيير نموذج عملها وإلغاء رسوم توصيل الوقود في خطوة إيجابية تبعث بالتفاؤل والأمل، وتعزز روح التعاون والتضامن مع أفراد المجتمع.

وفي حين يواجه الجميع تحديات عديدة ناجمة عن أزمة (كوفيد 19)، غيّرت كَفو نموذج عملها من خلال توفير خدمة تزويد الوقود من دون أي رسوم إضافية عند الطلب دعماً وتضامناً مع مستخدميها في الإمارات، حيث بات بإمكانهم الآن الاستفادة من خدمة تعبئة الوقود بدون ملامسة وبأسعار مطابقة لأسعار محطة الوقود، ومن دون الحاجة لإضاعة الوقت بالذهاب إلى محطة الوقود.

قال مؤسّس كَفو ورئيسها التنفيذي راشد الغرير: «الفترة الأخيرة كانت مليئة بالتحديات علينا جميعاً بسبب تداعيات جائحة (كوفيد 19)، فقد غيّرت هذه الأزمة أسلوب حياتنا، وأثّرت على كيفية ممارستنا لأعمالنا ونشاطاتنا الاجتماعية، ولكنها منحتنا أيضاً فرصة التوقّف والتفكير مليّاً بالأمور التي يمكننا أن نوفرها لمساعدة أفراد مجتمعنا وتسهيل حياتهم اليومية».

وأضاف: «نحرص دائماً على ابتكار أساليب جديدة لتقديم خدمات متطورة وذات قيمة عالية لعملائنا، وبالتالي فإننا نستمر في الابتكار والتأقلم مع التغيّرات لخدمتهم بشكل أفضل. إن التزوّد بالوقود يعتبر جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وكفو ساهمت بشكل كبير في تسهيل حياة مستخدميها بفضل تجسيد فكرة توصيل الوقود عند الطلب.

والآن، قررنا بإلغاء رسوم التوصيل والذي سيُساعد مستخدمينا على توفير الوقت والمال، وسيجعل مهمة إعادة تعبئة الوقود أمراً في غاية السهولة والطلب بكبسة زر عبر التطبيق الذكي».



من جهته، قال مدير عام كَفو، أنطونيو الأسمر: العالم كلّه قد تغيّر بسبب تداعيات هذه الجائحة، مما يحتّم على كل الشركات أن تطوّر نطاق أعمالها لتلبي احتياجات عملائها بشكل أفضل.

وتستمر كَفو في تقديم دعمها من خلال حلولها الذكية، ومن أهمها التعاون مع هيئة الصحة بدبي لتزويد العاملين على خط الدفاع الأول بالوقود المجاني ومشروع «شجرة الغاف» الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال زرع مليون شجرة غاف في أرض دولة الإمارات، بالإضافة إلى مبادرة «أبطال مجتمع كَفو» التي تحرص على دعم وتقدير جهود أفراد المجتمع في مكافحة جائحة فيروس (كوفيد 19) المستجد.

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