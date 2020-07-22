«جرين بتروكام» للمنتجات البتروكيماوية توسع عملياتها بـ«حرة الحمرية»

المصدر: الشارقة - البيان

ضاعفت شركة «جرين بتروكام» للمنتجات البتروكيماوية، والتي تتخذ من المنطقة الحرة بالحمرية مقراً لها من قدراتها التخزينية الحالية، إذ تم إضافة مساحات جديدة من الأراضي تقدر بـ200,000 قدم مربعة لتوسيع منشآتها وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها في الوقت الذي تشهد فيه الشركة نمواً سريعاً في عملياتها، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لتوسيع طاقتها التشغيلية في أسواق المنطقة والعالم.

وتم الإعلان عن التوسعة، خلال توقيع اتفاقية تعاقد تمت مؤخراً في المنطقة الحرة بحمرية الشارقة، من قبل سعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وأنيش فيجابورا المدير التنفيذي لشركة «جرين بتروكام»، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين لدى الجانبين.

ويعكس التوسع الجديد لشركة «جرين بتروكام»، في حرة الحمرية التنافسية العالية للمنطقة الحرة التي غدت مركزاً للشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في الصناعات الثقيلة، حيث نجحت في توفير بيئة حاضنة ومحفزة لنمو الشركات، وتقديم تسهيلات متميزة كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات على توسيع حضورها ونشاطها في أسواق المنطقة والعالم انطلاقا من إمارة الشارقة.

وتقدم «جرين بتروكام» حلولاً فعالة تلبي احتياجات عملائها من خلال مجموعة مختلفة من المنتجات البتروكيماوية ذات الجودة العالية، حيث تمتلك وحدة تخزين رئيسية في المنطقة الحرة بالحمرية، وتسعى إلى توسيع أعمالها من خلال إنشاء وحدات تخزين إضافية للوصول إلى طاقة تخزين تقدر بـ 150,000 متر مربع.

بيئة عمل مثالية

وأكد سعود المزروعي أن التوسع الجديد لشركة «جرين بتروكام»، يعكس مدى التزام المنطقة الحرة بالحمرية بتطبيق التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، من خلال توفير أفضل الخدمات والمزايا للمستثمرين.

والعمل على تهيئة بيئة عمل مثالية تحقق أهدافهم، عبر فريق متخصص لدعم المتعاملين وتوفير أعلى مستوى من الخدمة التي تعزز تنافسيتهم وقدرتهم على النمو والتطور.

مشيراً إلى أن استئجار مساحة إضافية من الأراضي في المنطقة الحرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، يؤكد الثقة العميقة التي تحظى بها إمارة الشارقة كوجهة عالمية رائدة للأعمال، والسمعة العالمية التي تتمتع بها حرة الحمرية كمقر حالي ومستقبلي لكبرى الشركات المتخصصة بالصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وتسعى شركة «جرين بتروكام» التي تأسست قبل 6 سنوات في المنطقة الحرة بالحمرية للتوسع في السوق المحلي والسوق الأمريكي مستقبلا وتمتلك حالياً طاقة إنتاجية تقدر بـ 800 طن متري في اليوم من منتجات بترولية متعددة، كما أن الشركة تعمل بسعة تكرير إجمالية تبلغ 2.1 مليون برميل سنوياً، وتتضمن منتجاتها النافثا والكيروسين وزيت الغاز وزيت الوقود، بالإضافة إلى إنتاج المذيبات مثل الهيدروكربونات الأليفاتية ومادة وايت سبيريت والزيت المعدني وغيرها من المنتجات البترولية.

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