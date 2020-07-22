الاتحاد للطيران وبوينغ تعززان شراكتهما الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت الاتحاد للطيران اتفاقيات مع شركة بوينغ للخدمات العالمية لدعم صيانة أسطول طائراتها من طراز بوينغ 787.

وتأتي الاتفاقيات في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقّعة بين الاتحاد وبوينغ في نوفمبر 2019، وتعكس التزام الاتحاد المستمر لتحقيق التميز من حيث الموثوقية التشغيلية والصيانة والتجربة على متن الطائرة.

ويعتبر برنامج خدمات المكونات لأكثر من 300 جزء حيوي تشغيلي لأسطول الاتحاد للطيران 787، إلى جانب برنامج تبادل معدات الهبوط بما في ذلك تغطية الطائرات على الأرض، بالإضافة إلى مكونات هيكل الطائرة عالية القيمة ومنتجات رقمية لتحسين عمليات صيانة الطائرات لدى الاتحاد للطيران.

وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: ضمان أعلى المعايير في أسطول الاتحاد للطيران هو طريقة من الطرق الكثيرة التي نواصل بها وضع معايير التميز التشغيلي على مستوى العالم. من خلال الشراكة مع بوينغ بصفتها الشركة المصنعة الأصلية لطائرات 787 التابعة للاتحاد للطيران، نضمن حصول الأسطول على أعلى مستويات دعم الصيانة لزيادة الموثوقية والكفاءة.

تستمر هذه الاتفاقيات في إثبات قوة شراكة مجموعة الاتحاد للطيران. ويعد هذا دليلاً مهماً على تركيز الاتحاد للطيران المستمر على عالم ما بعد فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وسعيها المستمر لوضع معيار التميز التشغيلي في تقديم الخدمات ودعم الاستدامة، فضلاً عن الأداء الفني والكفاءة.

وقال تيد كولبرت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للخدمات العالمية: يسعدنا أن الاتحاد للطيران، وهي شركة رائدة في قطاع الطيران، اختارت تعزيز موثوقية أسطولها وفاعليته من خلال اختيار برنامج بوينغ لخدمات قطاع الغيار والمكونات، مما يقوّي أواصر الشراكة الطويلة الأمد بيننا. إن فريقنا على استعداد تام لدعم عمليات الاتحاد للطيران ذات المستوى العالمي من خلال علاقاتنا وخبراتنا العالمية.

وتعتبر طائرات بوينغ 787 العمود الفقري لأسطول الاتحاد للطيران، وهي توفّر لضيوف الاتحاد تجربة لا مثيل لها من حيث موثوقية التشغيل والخبرة على متن الطائرة. وبعد حصول الاتحاد للطيران على جائزة شركة الطيران الأكثر دقة في الشرق الأوسط في عام 2019 وكونها واحدة من أكثر مشغلي أسطول طائرات بوينغ 787 موثوقية على المستوى العالمي، فإن إعلان اليوم يعزز التزام الاتحاد بضمان دقة مواعيد الرحلات وتوافر طائراتها.

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