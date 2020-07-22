43 % نمو معاملات «المستثمر الذكي» باقتصادية الشارقة في النصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ارتفاع نسبة المعاملات عبر مراكز الخدمة، وخدمات «المستثمر الذكي» في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 لتصل إلى 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت اقتصادية الشارقة نمو عدد المعاملات المنجزة من خلال «المستثمر الذكي» بنسبة 43% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة، فيما نما عدد المعاملات المنجزة عن طريق مكاتب الخدمة المتعاقدة مع الدائرة بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن نمو نسبة المعاملات من خلال خدمة «المستثمر الذكي» يؤكد نجاح اقتصادية الشارقة في عملية التحول الرقمي، وحرصها على تقديم خدمات نوعية تواكب كافة الظروف، بغرض توفير كافة التسهيلات وتنويع قنوات إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، خاصة خلال الوقت الراهن وما تشهده الخارطة الاقتصادية العالمية من تغيرات، وذلك من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

وقال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تقدم من خلال خدمة «المستثمر الذكي»، ومراكز الخدمة العديد من الخدمات التي تشمل تجديد الرخص وحجز مواعيد التقييم الفني وتسجيل مبدئي لمستثمر جديد وتصريح لوحة تجارية ودفع المخالفات وإصدار وتجديد الاسم التجاري بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى.

وأشارت اقتصادية الشارقة إلى أنه يتم استقبال المتعاملين من خلال تحديد موعد مسبق، حرصاً على سلامة الجميع، فيما يمكن للمراجعين تحديد موعد لزيارة الدائرة عن طريق تعبئة طلب الزيارة المتاح على الخدمات الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة: WWW.SEDD.AE

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