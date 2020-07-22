طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى سيشيل 1 أغسطس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى سيشيل اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع فتح تلك الدولة أبوابها أمام السياح الدوليين.

وسوف تشغل طيران الإمارات خمس رحلات أسبوعياً بين دبي وسيشيل بطائرات البوينج 777-300ER، ما يتيح للمسافرين الوصول بسهولة عبر دبي إلى هذه الوجهة السياحية الجذابة الواقعة في المحيط الهندي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستزيد طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى المالديف من 4 رحلات في الأسبوع حالياً إلى 6 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 4 أغسطس، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على السفر.

وتوفر "الإمارات للعطلات"، ذراع تنظيم البرامج السياحية الخارجية التابعة لطيران الإمارات، برامج سياحية جذابة للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن إمكانية اختيار منتجع الإقامة في كل من سيشيل والمالديف.

كما اتخذت إجراءات جديدة لمنح العملاء مزيداً من الخيارات والمرونة وراحة البال أثناء حجز عطلاتهم. فقد أعلنت الشركة مؤخراً عن تعديل سياسة الحجز لتوفر أمام عملائها فرصة لحجز برنامج عطلة مقدماً بإيداع 199 درهماً فقط، بالإضافة إلى توفير مواعيد فيديو تتيح لهم التخطيط مسبقاً وإجراء الحجوزات بسهولة من منازلهم.

المرونة والضمانة

مع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، قامت طيران الإمارات بمراجعة سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر. ويمكن للعملاء الذين تعطلت خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بكوفيد-19 الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، أو طلب قسيمة سفر واستخدامها لشراء خدمات ومنتجات طيران الإمارات مستقبلاً، أو تقديم طلب استرداد الأموال من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت على موقع الناقلة الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 60 وجهة في القارات الست، مما يسهل لعملائها من مختلف مناطق العالم السفر بسهولة وأمان عبر دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية والشرق الأوسط.

دبي ترحب بزوارها: أصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

قيود السفر

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط دخول الدولة التي يتوجهون إليها.

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