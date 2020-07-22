"فاينينشال تايمز": دبي تنافس بريطانيا في استقطاب الاستثمارات المباشرة

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة فاينينشال تايمز البريطانية، أن دبي تُعدُ أقوى منافسة لبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن أقوى الوجهات الاستثمارية المنافسة لبريطانيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

وأفاد التقرير أن ألمانيا، فرنسا وهولندا تُعَدُ أبرز الوجهات الاستثمارية المنافسة لبريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تعد دبي وسنغافورة أبرز وجهتان خارجه.

وأوضح التقرير أن دبي وسنغافورة تتفوقان على بريطانيا في الترويج لأنفسهما ولعلامتهما التجارية، على الرغم من كونهما تعتمدان على القانون الإنجليزي في تسيير الجوانب القانونية داخل مراكزهما المالية، كالأمور المتعلقة بالتحكيم وآليات فض المنازعات والتجارية وغيرها، ما يعني أن دبي وسنغافورة تفوقتا على بريطانيا نفسها في استخدام أداة بريطانية بالأساس، وفي الاستفادة منها والترويج لها، بل أنهما توظفان هذه الأداة في التنافس مع بريطانيا على استقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية.

وطالب التقرير الجهات المعنية في بريطانيا بالاقتداء بدبي وسنغافورة في الترويج للقانون الإنجليزي والاستفادة القصوى منه في تعزيز النشاط الاستثماري ببريطانيا.

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