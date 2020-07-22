بالصور.. لمسات أخيرة على جناح السعودية في "إكسبو دبي"

المصدر: دبي – بشار باغ

يزهو جناح السعودية ضمن موقع استراتيجي على أرض إكسبو 2020 دبي بتصميمه المبتكر وبناؤه العصري الذي شارف على الاكتمال حيث يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الجناح، وسيتيح لزواره العام المقبل رحلة استكشاف فريدة من نوعها تحفّز الزوار من حول العالم للتعرف على المملكة.

وبمزيجٍ باهرٍ من شبابٍ طموح، وأرضٍ غنية بتاريخٍ عريق، وثقافة، وطبيعةٍ تمتلك جغرافيا ساحرة ومتنوعة، واقتصادٍ ينمو بتسارعٍ مدهش؛ يقدّم جناح المملكة تجربةٍ فريدة تستحق الاكتشاف، على جميع الأصعدة ولمختلف الاهتمامات.

ويعبّر الجناح بواجهته التي تنطلق من الأرض نحو السماء عن تمسّك المملكة بتراثها، وكيف شكّل أساساً متيناً للانطلاق نحو مستقبلٍ مزدهر.

وأظهرت صور حديثة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور فهد بن عبد الله بن محمد اليابس، المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي المراحل المتقدمة التي حققتها إنشاءات الجناح واكتمال هيكله الخارجي المميز.

وبمساحة 13.069 متراً مربعاً، يعد الجناح السعودي ثاني أكبر جناح في «إكسبو دبي» بعد الجناح الإماراتي، وسيسلط الضوء على رسالة المملكة للعالم، وانفتاحها في التواصل مع جميع الصعد الاستثمارية والسياحية والثقافية، لصناعة مستقبلٍ أفضل للجميع.

كما تهدف المملكة لتحقيق التوازن بين محافظتها على إرثها التاريخي، وما تحمله جغرافيتها من ثروة طبيعية، وبين رؤيتها الواسعة للمستقبل.

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