"اقتصادية أبوظبي" تؤكد ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لتجارة المجوهرات

المصدر: وام

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميماً إلى أصحاب ومدراء محلات المجوهرات في الإمارة بشأن التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بنشاط تجارة المجوهرات ووجهت بضرورة الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات التي تتماشى مع التدابير الوقائية المتبعة في أبوظبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن الدائرة قامت بتحديد عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل أصحاب محلات المجوهرات في إطار مرحلة إعادة استئناف الأنشطة التجارية في أبوظبي وإعادة تفعيل القطاع التجاري وتنشيط قطاع الأعمال وعودة عجلة الإنتاج بشكل تدريجي وآمن، سعياً وراء تمكين شركات القطاع الخاص من القيام بدورها الحيوي إثر تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة فيروس" كورونا".

وأشار إلى أنّ الإجراءات تتمحور بالدرجة الأولى حول حماية الموظفين والعاملين والزوار وضمان أعلى مستويات السلامة العامة، من خلال التأكد من اتباع سلوكيات مسؤولة وممارسات صحية صارمة تمنع انتشار فيروس "كورونا"، مثل التعقيم والتنظيف الدوري للمنشأة خلال اليوم وتعقيم الأسطح والمعدات، بما في ذلك أماكن العرض، إلى جانب توفير معقمات اليد في أماكن الدفع وعند مدخل ومخرج المنشأة، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات وتبديلها باستمرار، ومنع تجربة المجوهرات التي تلامس الوجه، وإزالة أماكن الجلوس العامة ومقاعد الانتظار للزبائن، مع توفير جهاز "ألترا سونيك" لتطهير وتعقيم قطع الذهب، وتشجيع الدفع الإلكتروني.

وأضاف أنه من ضمن الإجراءات المتبعة منع دخول العاملين إلى مقر العمل في حال ظهور أية أعراض مرضية، مع ضرورة التوجيه بمراجعة الجهات الطبية، داعياً الجميع إلى الالتزام بوضع ملصقات إرشادية لمسافات التباعد للعاملين والزبائن، وقياس درجة حرارة جميع الزبائن قبل دخول المنشأة، ومنع دخول الزبائن من غير كمامات وقفازات، فضلاً عن الامتناع عن استقبال أي زائر تظهر عليه أي من أعراض فيروس كورونا.

وأكّد البلوشي أن سلامة الموظفين والزوار أولوية قصوى بالتزامن مع استئناف أعمال العديد من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لافتاً إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي لجهة التعاطي مع مرحلة إعادة فتح العديد من القطاعات من أجل الوقاية من خطر انتشار الفيروس المستجد.

وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية على إلزام المحال التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الجهود المتواصلة لمتابعة تنفيذها من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش الخاصة بالدائرة، وفي حال حدوث أي مخالفات سيتم حينها اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالفين وفقاً للإجراءات المتبعة.

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