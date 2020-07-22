22.111 مليون اشتراك في خدمات قطاع الاتصالات الإماراتي نهاية مايو

المصدر: وام

وصل عدد المشتركين في جميع خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات " هاتف متحرك، وهاتف ثابت، وإنترنت" نحو 22.111 مليون مشترك تقريبا مع نهاية شهر مايو 2020 وذلك بحسب ما تظهره أحدث الإحصاءات الصادرة اليوم عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وبلغ عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتحرك وفقا للإحصائيات 16.751 مليون اشتراك ووصل معدل انتشار الخدمة التي تعد الأكثر استخداما من بين جميع خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات 184.4 خط لكل 100 نسمة وهي من أعلى النسب في العالم.

وتظهر البيانات المالية للشركات العاملة في القطاع أن النسبة الأكبر من إيراداتها يأتي من خدمة الهاتف المتحرك .. فيما تأتي بقية الإيرادات من خدمات أخرى مثل البيانات والهاتف الثابت إضافة إلى خدمات الإنترنت.

ويتضح من خلال التدقيق في تفاصيل حركة نشاط خدمة الهاتف المتحرك أن عدد الاشتراكات في نظام الدفع المقدم وصلت إلى 13.138 مليون اشتراك تقريبا مع نهاية شهر مايو من العام الجاري، فيما وصل عدد الاشتراكات في نظام الفاتورة 3.614 مليون في نهاية الشهر ذاته.

وعلى مستوى خدمات الهاتف الثابت فقد بلغ عدد الاشتراكات 2.364 مليون تقريبا مع نهاية شهر مايو من العام 2020 ووصلت نسبة الانتشار لهذا النوع من الخدمات 26.3 خط لكل 100 نسمة.

وفيما يخص خدمة الإنترنت فقد بلغ إجمالي عدد الاشتراكات 2.996 مليون اشتراك تقريبا في نهاية شهر مايو الماضي وكانت جميع هذه الاشتراكات في خدمة إنترنت النطاق العريض.

يشار إلى أن المعايير المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات فيما يخص احتساب الاشتراكات الفعلية تقتصر على المتحرك "الفعلي" فقط وهو أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوما الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة.

أما على صعيد الاشتراك الفعلي في الإنترنت فيقتصر على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف فقط وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الـ 90 يوما الماضية.

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