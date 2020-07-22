جمارك دبي تمدد إعفاء السفن من رسوم الرسو حتى 30 سبتمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جمارك دبي، عن تمديد فترة إعفاء السفن التجارية والتقليدية الخشبية المسجلة محلياً في دولة الإمارات، من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة، ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية حتى 30 من سبتمبر 2020.

وذكرت جمارك دبي في تعميم لها اطلعت عليه "البيان"، أن قرار تمديد فترة الإعفاء جاء إلحاقاً بالإعلان الجمركي رقم 1 /2020، بشأن الحوافز الاقتصادية المقدمة من قبل حكومة دبي، وبناءً على كتاب دائرة المالية لحكومة دبي رقم DOF /OUT / 2020 / 0001488 والصادر في 24 من يونيو الماضي.

وفي مارس الماضي بدأت جمارك دبي تنفيذ مبادرة رد 20% من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% المسجلة بياناتها الجمركية بوضع الاستيراد من 15 مارس ولغاية 30 يونيو 2020.

كما قررت الدائرة، إعفاء السفن التجارية والخشبية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة وكذلك رسوم التحميل المباشر وغير المباشر في خور دبي وميناء الحمرية في الفترة نفسها إلى جانب إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.

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