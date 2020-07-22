"أدنوك" و"القابضة" تؤسسان منصة استثمارية لتمويل مشاريع استراتيجية بمجمع الرويس

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت "أدنوك" و"القابضة" (ADQ) اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء منصة استثمارية لتمويل إقامة مشاريع استراتيجية ضمن مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية، والذي يعد أحد المُمكنات الرئيسية لاستراتيجية أدنوك 2030 للنمو الذكي في مجال التكرير والبتروكيماويات، والاستراتيجية الوطنية لتحفيز الصناعة.

ويجمع المشروع محفظة "القابضة" التي تضم عدداً من أبرز الشركات في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع في #أبوظبي مع المكانة القوية لشركة أدنوك في مجال تصنيع المواد الخام الأساسية من الوقود الهيدروكربوني في مجمع الرويس وعلاقاتها الراسخة مع الشركاء والمستثمرين الدوليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز