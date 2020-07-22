«المركزي» يحذّر من أنشطة احتيالية

المصدر: (أبوظبي - وام)

دعا مصرف الإمارات المركزي عملاء البنوك إلى الانتباه للأنشطة الاحتيالية عبر المكالمات والرسائل الهاتفية، مشدداً على ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية والمصرفية لأي شخص أو جهة.

وأكد المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة بأنها لا تطلب مثل هذه المعلومات من العملاء، ونحذر العملاء من المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق الواتساب وتحمل اسم وشعار المصرف المركزي.

كما يذكّر المصرف المركزي العملاء بعدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل وعدم فتح أية روابط مرفقة لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية. وأهاب المركزي بالجمهور ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية في حالة استلامهم المكالمات والرسائل الاحتيالية أو في حالة تعرضهم للاحتيال المالي.

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