الإمارات الأولى عالمياً في اشتراكات «المتحرك» والنطاق العريض

المصدر: دبي – البيان

حققت الإمارات تقدماً كبيراً في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات وحافظت الدولة على الصدارة عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك وتقدّمت من المركز الثاني إلى المركز الأول في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتحرك، وفي مؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت فانتقلت الدولة من المركز الثالث عشر عالمياً إلى المركز الخامس.

وحققت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والسابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بحسب تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020، كما حلّت في المركز الثاني آسيوياً ضمن المؤشر.

كما حققت الدولة قفزة نوعية في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت وانتقلت من المركز الثامن والستين عالمياً إلى المركز التاسع والعشرين.

وتتوج الإنجازات جهود الفريق التنفيذي لمؤشر البنية التحتية للاتصالات برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات وعضوية مشغلي خدمة الهاتف المتحرك في الدولة (اتصالات ودو)، حيث عمل الفريق على رفع ترتيب الدولة في المؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتية للاتصالات من خلال إطلاق عدد من المبادرات خلال السنوات الماضية.

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