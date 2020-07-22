«إتش إس بي سي»: الإمارات الأقوى خليجياً في امتصاص الصدمات

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

أكّد بنك «إتش إس بي سي» HSBC تفاؤله بشأن مستقبل نمو اقتصاد الإمارات فيما بعد «كوفيد 19»، بدعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات الأقوى خليجياً في امتصاص الصدمات حتى مع استمرار النفط عند مستوياته المتدنية حالياً لمدة أطول.

ولفت دان هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في البنك البريطاني، حيال أداء اقتصاد الإمارات ما بعد «كوفيد 19»، الذي قال إنه الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات بالمقارنة مع قرنائه في دول الخليج إلى وجود مؤشرات على بدء تعاف اقتصاد الدولة من تداعيات «كورونا» وتظهر في ارتفاع في مستويات الاستثمار والاستحواذ والتصدير في أسواق عالمية مثل آسيا وأوروبا، وهو ما سينعكس إيجاباً على الإمارات كشريك تجاري رئيسي لتلك الأسواق.

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