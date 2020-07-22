الإمارات تسعى لاستقطاب «تسلا»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

كشف موقع «كلين تكنيكا» عن اعتزام الإمارات تقديم الدعم للشركات العاملة في تصنيع السيارات ذاتية القيادة، بما في ذلك شركة «تسلا» لمساعدتها على تسريع عملياتها. ونقل الموقع عن معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، قوله لتلفزيون بلومبيرغ، إن الإمارات تعمل على تعزيز اقتصادها الرقمي مع الريادة في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وطبقاً لما قاله معاليه، فإن مختبر دبي المستقبل، المملوك لمؤسسة دبي المستقبل، يدخل أيضاً في شراكات في هذا المجال. ووجّه العلماء لشركة السيارات العالمية دعوة حارة قائلاً إن «تسلا» ومنافسيها موضع ترحيب بدبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز