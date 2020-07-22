10 آلاف رحلة لـ«الإمارات للشحن الجوي» في 3 أشهر

المصدر: دبي – البيان

زاد عدد الرحلات التي شغّلتها الإمارات للشحن الجوي، بين أبريل ويونيو 2020، على 10 آلاف رحلة شحن منتظمة وعارضة (تشارتر) إلى وجهات عبر قارات العالم وساهمت بذلك في تسهيل نقل المنتجات الأساسية والإمدادات الأخرى للأفراد والشركات حول العالم.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «كيّفت الإمارات للشحن الجوي عملياتها وخدماتها خلال الأشهر القليلة الماضية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة باستمرار. وكناقلة عالمية تسهل التجارة وتدعم الاقتصادات العالمية وتعطي الأولوية للعميل دائماً، وسعنا شبكتنا لتصل إلى 100 وجهة تغطي أسواق الإنتاج والاستهلاك الرئيسة.

وسوف نواصل توفير خدماتنا ونقل الشحنات حول العالم، ذلك أن إنجازنا تشغيل 10 آلاف رحلة خلال 3 أشهر خير دليل على مدى رضا عملائنا وثقتهم بما نقدم من خدمات ومنتجات مبتكرة».

ووصل عدد الوجهات التي تخدمها الإمارات للشحن الجوي خلال يوليو الجاري إلى 100 وجهة ارتفاعاً من 35 وجهة في نهاية مارس 2020.

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