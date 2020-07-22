197 مليون درهم عقد لـ«أرابتك» من «أرامكو»

المصدر: (دبي – وام)

أعلنت مجموعة أرابتك القابضة أمس، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية - التابعة لها - بعقد مع أرامكو السعودية بقيمة 197 مليون درهم.

وأكدت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أن المشروع الذي فازت به يتضمن استبدال خمسة خزانات بمصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية في السعودية بقيمة نحو 197 مليون درهم (200 مليون ريال)، ويشمل نطاق عمل شركة الهدف استبدال 3 خزانات لتخزين النفتا، وخزانين لبقايا النفط المترسب.

وقال وائل فرسخ الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسرنا أن نواصل تعزيز أواصر علاقاتنا مع أرامكو السعودية»، مؤكداً أن الفوز بالمشروع يتماشى مع استراتيجية عمل الشركة ويعزز حضورها في قطاع النفط والغاز.

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