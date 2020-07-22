عروض مغرية بفنادق الإمارات لاستقطاب النزلاء في العيد

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبدالله، رامي سميح

يكثف القطاع الفندقي في الإمارات استعداداته لعطلة عيد الأضحى المبارك عبر تقديم مجموعة من العروض المغرية تشمل خصومات على أسعار الغرف تتراوح بين 20% - 35%، إضافة إلى عروض القيمة المضافة التي تستهدف استقطاب العائلات المحلية والزوار الدوليين.

وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي لــ«البيان الاقتصادي» إن التوقعات ترجح ارتفاع نسب الإشغال خلال عطلة العيد بنسب تتراوح بين 15%- 20%، ما يعتبر مؤشراً على عودة النشاط السياحي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن السياحة الداخلية تستحوذ على الحصة الأكبر من نسب الإشغال الفندقي في الإمارة مع تحسن تدريجي في نسب الزوار الدوليين.

سياحة داخلية

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، إن الأعياد تمثل ذروة إشغال القطاع الفندقي في الظروف الطبيعية، مشدداً على أن السياحة الداخلية تعتبر من أهم روافد الفنادق خلال الأعياد.

وأضاف أن فنادق مجموعة تايم أطلقت 3 باقات من العروض، الأول خاص بالمقيمين في الإمارات، ويتضمن حسومات تصل إلى 35% على أفضل الأسعار المتاحة، ووجبة فطور وتسجيل مغادرة متأخر. كما يحصل الأطفال دون سن الـ12 على إقامة مجانية عند مشاركة الغرفة مع أهاليهم.

أما العرض الثاني فيشمل الحصول على ليلة ثالثة مجانية عند الإقامة لليلتين في أحد فنادق المجموعة تايم، والثالث هو عرض «تايم للاسترخاء»، الذي يشمل وجبة فطور مع وجبة غداء أو عشاء مجانية، كما يتضمن خدمة نقل مجانية إلى شاطئ جميرا، إضافة إلى تسجيل وصول مبكر ومغادرة متأخر.

إشغالات مرتفعة

وتوقع جينك أنفيردي، المدير العام الإقليمي لفنادق «ريكسوس» في الإمارات، أن تشهد فنادق الإمارات إشغالاً مرتفعاً خلال عطلة عيد الأضحى لاسيما مع استعداد كل الفنادق بعروض وخصومات جيدة لجذب شريحة أكبر من النزلاء، موضحاً إن مجموعة فنادق ريكسوس أعدت مجموعة من العروض الحصرية تشمل خصومات بنسبة 20% على الإقامة وخصماً بالنسبة ذاتها على المشروبات والأغذية في مطاعم الفندق.

وأضاف أن عروض العيد تشمل كذلك ترقية على الغرف إلى الفئة التالية.

رواج كبير

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن هناك تحسناً في معدلات الإشغال بفنادق أبوظبي، ومن المتوقع أن تواصل نسب الإشغال الارتفاع تدريجياً لتصل إلى معدلات جيدة خلال عطلة العيد مع زيادة إقبال المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية بعد تخفيف القيود أخيراً.

وأضاف أن فندق «رامادا» داون تاون أبوظبي استعد للعيد بمجموعة من العروض تشمل 20% خصماً على الأغذية والمشروبات، إلى جانب الحصول على ليلة إضافية مجانية عند حجز ليلتين، مشيراً إلى أن هذه العروض تسري حتى نهاية عطلة العيد. ويمكن تمديدها على حسب الطلب والإشغال.

حزم عروض

وقال خالد إبراهيم زكي، مدير عام المنطقة لفنادق «كراون بلازا» دبي، و«كراون بلازا» أبوظبي و«هوليداي إن» أبوظبي داون تاون، إن هناك حزماً من العروض والحسومات لنزلاء الفنادق خلال العيد الذي يتوقع أن يحدث ارتفاعاً في نسب الإشغال في ظل إقبال المواطنين والمقيمين بعد تخفيف القيود، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال بشكل عام في تحسن مستمر مقارنة بالشهر الماضي، مع زيادة ملحوظة في معدلات الحجوزات المستقبلية، وهو مؤشر إيجابي على التعافي وعودة النشاط مجدداً.

وذكر أن فندق كراون بلازا بدبي يقدم عرض «الإقامة المجانية»، حيث يحصل النزيل على الغرفة مقابـل 299 درهمـاً تضاف كرصيــد بالقيمة ذاتها لإنفاقها فــي أي مــن مطاعـم الفنـدق إلى جانب مزايا أخرى تشمل ترقية مجانية، بينما في كراون بلازا أبوظبي يحصل النزيل على خصم بنسبة 50% عند حجز ليلة ثانية مع إفطار مجاني وإقامة مجانية للأطفال حتى 6 سنوات.

إجراءات وتدابير

وذكر سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع لروتانا، أن عطلة عيد الأضحى يتطلع لها قطاع السياحة والضيافة في الإمارات، خاصة بعد أن فتحت الدولة أبوابها مطلع الشهر الجاري، وأعلنت جاهزيتها لاستقبال الزوار والسياح في ظل الإجراءات والتدابير المتخذة في كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الفندقي الذي يشهد تحسناً ملموساً في نسب الإشغال.

وأضاف: «نقدم 30% خصماً على الإقامة من خلال الاشتراك بعضوية روتانا ريواردز سيليكت التي تتيح مزايا أخرى تشمل خصومات على المأكولات والمشروبات وإمكانية الدخول إلى مرافق الـ«في آي بي»، مشيراً إلى الاستعداد التام لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة.

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