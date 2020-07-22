«إيمنسا تكنولوجي لابس» تتوسع انطلاقاً من «دبي للإنتاج»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة الإماراتية الناشئة «إيمنسا تكنولوجي لابس» عن خطتها للتوسع خلال العام الحالي مع فتح منشأة عصرية للطباعة ثلاثية الأبعاد تمتد على مساحة 8000 قدم مربع في المنطقة الشرقية بالسعودية.

كما ستعمل على تعزيز وجودها في أبوظبي والولايات المتحدة وأسواق عالمية أخرى، للاستفادة من ارتفاع الطلب على الطباعة ثلاثية الأبعاد. يأتي ذلك انطلاقاً من «مدينة دبي للإنتاج»، مجتمع الأعمال الرائد في مجال النشر والطباعة والتغليف العالمي.

ويعمل لدى الشركة 22 موظفاً في الإمارات وتصدر منتجاتها إلى أسواق عدة، من بينها السعودية والكويت والولايات المتحدة ودول أوروبية.

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإنتاج: تعتبر الحصة السوقية المتنامية لشركة «إيمنسا تكنولوجي لابس» قصة نجاح محلية تتجه للعالمية وتستحق التقدير في هذه الأوقات الحافلة بالتحديات. وتحتضن مدينة دبي للإنتاج ما يزيد على 220 شركة يعمل لديها 6800 شخص.

وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة»إيمنسا تكنولوجي لابس«: بدأنا بالتوسع إلى الولايات المتحدة عبر التأسيس في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. وسوف نستمر في التوسع بعام 2021 ونبحث التوسع في أسواق إقليمية ودولية انطلاقاً من مركزنا الأساسي في مدينة دبي للإنتاج.

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