«ايدج» تستحوذ على حصص لوكهيد مارتن في «أمرك»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ايدج»، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره المجالات، ومقرها أبوظبي، أمس، عن اتفاقية مشروطة للاستحواذ على حصة 40% المتبقية لشركة لوكهيد مارتن وشركتها التابعة سيكورسكي، في شركة «أمرك»، المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة.

وتعدّ «أمرك» المزوّد الإقليمي لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في الشرق الأوسط؛ وكانت شركتا لوكهيد مارتن وسيكورسكي من المساهمين الرئيسيين في «أمرك» منذ إنشائها عام 2010، وهو الأمر الذي ساعد «أمرك» على تطوير المهارات التقنية والقدرات العسكرية.

وستواصل الشركة إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية مع لوكهيد مارتن وسيكورسكي، وتعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في المستقبل عبر وسائل جديدة.

ومع اكتمال الصفقة تحت ملكية «ايدج» الكاملة، ستواصل «أمرك» تقديم خدماتها المتعلقة بالطائرات، بما يُمكن القوات الجوية في الإمارات، والقوات الجوية في المنطقة من الحفاظ على جاهزيتها التشغيلية، وعلى صلاحية الطائرات للتشغيل في الأجواء، مع المحافظة على الملكيات الفنية الخاصة بطائرات الأجنحة الثابتة والجناح الدوّار.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «ايدج»: أسهمت شركتا لوكهيد مارتن وسيكورسكي بدور محوري في تطوير قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة في الإمارات.

ومع استحواذ «ايدج» الكامل على «أمرك»، ومتابعتها لأعمال الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية والمدنية، بالاعتماد على المهارات العالية المتخصصة، نؤكد أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة لشراكاتنا الدولية المتميزة. وفي المستقبل، سنمضي قدماً في استكشاف فرص الأعمال الناشئة مع لوكهيد مارتن وسيكورسكي، سعياً لتعزيز العلاقات المشتركة بيننا.

و«أمرك» هي المركز الوحيد المعتمد لخدمة طائرات لوكهيد مارتن C-130 هيركوليس في المنطقة، كما تقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لطائرات F-16، وهي مركز شامل أيضاً لخدمات صيانة وإصلاح وعمرة مكونات مروحية بلاك هوك.

وزوّدت الشركة بمنشأة ديناميكية دوارة لدعم الشفرات وناقل الحركة في المروحيات، تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة. كما تتميز (أمرك) بأكبر قدرات حظائر الطائرات العسكرية والمدنية على مستوى المنطقة، والتي تشتمل أكثر من 30 ورشة دعم عصرية، ومنشأة حديثة مخصّصة لأعمال الطلاء.

التزام

قال روبرت س. هاروارد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن للشرق الأوسط: تلتزم لوكهيد مارتن، ببناء شراكات تعزز أمن المنطقة من خلال برامج الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة ونقل المعرفة. كما نفخر بعلاقتنا الوثيقة الممتدة طوال 4 عقود مع دولة الإمارات. وسنواصل دعم (ايدج) وتعاوننا معها، والتفاعل الدائم معها عبر منصّات التعاون المختلفة.

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