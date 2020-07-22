سوق أبوظبي العقاري يحافظ على تنافسيته

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد تقرير صادر عن موقع بيوت، أن السوق العقاري في أبوظبي حافظ على قدرته التنافسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مع انخفاض متوسط أسعار العقارات المعروضة للبيع والإيجار بمعدلات بين 1 - 6% في المناطق الأكثر طلباً مقارنة بالأسعار المسجلة خلال النصف الأخير 2019 رغم التحديات انتشار فيروس كورونا د.

وأكد تقرير السوق للنصف الأول أن أسعار العقارات في المناطق الأكثر طلباً في العاصمة لا تزال جاذبة للمستثمرين والمستأجرين، مشيراً إلى أن المناطق الراقية مثل جزيرة الريم، شاطئ الراحة، جزيرة السعديات، وجزيرة ياس كانت الأكثر جذباً للمستثمرين الراغبين بالشراء، فيما كانت الخالدية، مدينة خليفة أ، ومدينة محمد بن زايد الأعلى طلباً من المستأجرين.

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