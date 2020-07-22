الإمارات تتصدر عالمياً في اشتراكات المتحرك وإنترنت النطاق العريض

المصدر: دبي – البيان

حققت دولة الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والسابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بحسب تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020، كما حلّت في المركز الثاني آسيوياً في هذا المؤشر بالإضافة إلى ذلك حققت الدولة تقدماً كبيراً في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات في التقرير، حيث حافظت الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، وتقدمت من المركز الثاني إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات انترنت النطاق العريض المتحرك، أما في مؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت فانتقلت الدولة من المركز الثالث عشر عالمياً إلى المركز الخامس.

قفزة نوعيّة

كما حققت الدولة قفزة نوعية في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت حيث انتقلت من المركز الثامن والستين عالمياً إلى المركز التاسع والعشرين.

وتأتي هذه الإنجازات نتيجة جهود الفريق التنفيذي لمؤشر البنية التحتية للاتصالات برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات وعضوية مشغلي خدمة الهاتف المتحرك في الدولة (شركة اتصالات وشركة دو)، حيث عمل الفريق على رفع ترتيب الدولة في المؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتية للاتصالات من خلال إطلاق عدد من المبادرات خلال السنوات الماضية بما ساهم في الحفاظ على الصدارة العالمية للدولة في المؤشرات.

دور محوري

وقال المهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر البنية التحتية للاتصالات، رئيس فريق الأجندة الوطنية في الهيئة: «عملت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات إيماناً منها بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق رؤية الدولة 2021 وأهداف الأجندة الوطنية، وقد رصدت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في الدولة ميزانية ضخمة للاستثمار في البنية التحتية وصلت إلى 36 مليار درهم، ما جعل الدولة تمتلك بنية تحتية هي من بين الأفضل على مستوى العالم من حيث توفير خدمات «الفايبر» والتغطية بشكل عام».

وحلّت دولة الإمارات في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلّت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية حيث انتقلت إلى المركز 16 بعدما كانت في المركز 17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018.

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بلغت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» نحو 22 مليوناً و111 ألفاً بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 22 مليوناً و881 ألف اشتراك بنهاية أبريل السابق له، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأوضحت البيانات الصادرة أمس أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على %75.7 من أعداد المشتركين في مايو، وبلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت %د10.69، واشتراكات الإنترنت %13.55. ووصلت اشتراكات الهاتف المتحرك إلى 16 مليوناً و751 ألف اشتراك بنهاية مايو. وبلغ انتشار الخدمة 186.4 خطاً لكل 100 نسمة.

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