مفاجآت صيف دبي.. عروض متنوعة في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي- البيان

تقدم مفاجآت صيف دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، العديد من الفعاليات والأنشطة لكافة المقيمين والزوار بما فيها التخفيضات الكبرى والعروض الترفيهية والأنشطة وعروض الإقامة في فنادق فاخرة.

ويشهد مول الإمارات إطلاق فعالية «رسائل الأمنيات في الزجاجات» حيث يمكن للزوار والمقيمين المشاركة باستخدام هواتفهم الذكية وكتابة أمنياتهم التي يتمنون تحقيقها خلال مفاجآت صيف دبي، عند إنفاق 300 درهمٍ إماراتيٍ حتى 27 يوليو المقبل. وسيتم تحويل كل من الرسائل إلى عمل فني يمكن مشاهدته عبر الهاتف الذكي من خلال تكنولوجيا الواقع المعزز.

وسيحظى فائز واحد بفرصة تحقيق أمنيته خلال مفاجآت صيف دبي عبر سحب سيجريه فريق عمل مول الإمارات في 27 يوليو. كما يمكن للمتسوقين المشاركة عبر زيارة المساحة المخصصة للفعالية في مول الإمارات، والتي تم تصميمها على شكل جزيرة مهجورة تماشياً مع موضوع الفعالية لتتيح لهم التقاط صور تستحق النشر على منصة إنستجرام.

ويمكن للعائلات اختبار معلوماتهم حول دبي، وقدراتهم في الرياضيات والجغرافيا والموسيقى في سيتي سنتر ديرة خلال «فعالية الألعاب العائلية السريعة»، حيث ستتضمن المسابقة منافسة بين عائلتين تتكون كل منهما من والدين وطفلين للفوز بجوائز تشمل الجائزة الكبرى التي تسمح للفائز بالتسوق في ديرة سيتي سنتر، حيث سيتوجب على المتنافسين الإجابة عن أسئلة في موضوعات متنوعة مثل تاريخ دبي والأغاني وأنواع الموسيقى والجغرافيا والرياضيات.

وسيتم تنظيم «الألعاب العائلية السريعة» كل يوم جمعة في سيتي سنتر ديرة حتى 14 أغسطس المقبل في الساحة الغربية من المول.

كما سيشهد الأسبوع الجاري مشاركة نخبة من ألمع نجوم الموسيقى ومنسقي الأغاني في بث حيّ وحصري يُعرض في دبي فستيفال سيتي أرينا من احتفالات «تومورولاند حول العالم».

وستتضمن الفعالية مشاركة أهم الفنانين العالميين وأفضل منسقي الموسيقى، بالإضافة إلى عروض حية في 25 و26 يوليو الجاري، حيث ستستضيف الصالة المغلقة في البادية بوليفارد في دبي فستيفال سيتي بثاً مباشراً للعرض من مختلف أنحاء العالم.

وتُعتبر احتفالات تومورولاند حول العالم، أضخم فعالية موسيقية عبر الإنترنت، وتتيح لعشاق الموسيقى حضور عروض لا تفوت على مدار يومين باستخدام أحدث المؤثرات الخاصة وتقنيات العرض ثلاثي الأبعاد.

العروض الترويجية

وتقدم مفاجآت صيف دبي تخفيضات مميزة على منتجات مختارة من أكثر من 40 علامة تجارية رائدة، مثل ماكس مارا وفيلا ومايكل كورس ولونغشامب وكارل لاغرفيلد ولاكوست وسالفادوري فيراغامو وبول سميث وتوري بورش وزاديج آند فولتير وكينزو وغيرها، خلال عرض ميوز دايز ضمن مفاجآت صيف دبي.

ويستمر العرض بين 23 و25 يوليو، ويتوفر في جميع المتاجر التابعة لمجموعة شلهوب، بما في ذلك ليفل شوز في دبي مول.

وستوفر عطلة نهاية الأسبوع المقبلة أفضل فرصة للحصول على تخفيضات كبيرة لدى أبرز العلامات الرائدة مثل بالمان، والباروني للمجوهرات، وفيير ميلانو، ولويس فيرود، ومان أند مودا، وماركاتي بلازو، وبيير كاردان ضمن العروض التي تقدمها مجموعة باريس خلال أسبوع التخفيضات «وندر ويك».

وسيحظى المتسوقون خلال مفاجآت صيف دبي، حتى 29 يوليو، بتخفيضات كبيرة تتراوح بين 75 و90 بالمئة على منتجات مختارة في متاجر الأزياء الفاخرة التابعة لمجموعة باريس جروب في أبرز مراكز التسوق في دبي.

يمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع عروض كوميدية حية في نادي لافتر فاكتوري الشهير في دبي، والذي يستضيف نجوم الكوميديا نيك بيدج وبيتر فلاناغان وداني أوبراين، وذلك في فندق زعبيل هاوس، ذا غرينز في 22 يوليو، وفي فندق جراند ميلينيوم برشا هايتس في 23 و24 يوليو.

تجارب الطعام

يمكن لزوار لا مير الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع العديد من الأطباق الشهية وسط أروع الإطلالات البحرية في مطعم ستارز أندر بارز يوم الخميس، حيث يقدم المطعم لضيوفه طبق برجر أو بيتزا بالجبنة أو كاساديا إلى جانب طبق سلطة وخيار من المشروبات مقابل 59 درهماً إماراتياً فقط. ويخصّ المطعم الأحبة الصغار بطبق رئيسي من القائمة مع خيار من المشروبات والحلويات.

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