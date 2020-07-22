4.6 مليارات أرباح «مجموعة اتصالات» النصفية بزيادة %03

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مجموعة اتصالات» أمس نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو. وبلغت قيمة إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة خلال النصف الأول 25.6 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 4.6 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 03%، بما يمثل هامش أرباح صافية بنسبة 18%.

وقد اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية للربع الثاني 15 فلساً للسهم، لتصل بذلك الأرباح المرحلية عن النصف الأول 40 فلساً للسهم.

وقال معالي عبيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»: تمكنت «اتصالات» خلال النصف الأول من تقديم أداء جيد، رغم الظروف والتحديات الطارئة التي يشهدها العالم بفعل جائحة كوفيد 19 والتي أثرت على جميع الصناعات والقطاعات ومن ضمنها قطاع الاتصالات.

ونجحت «اتصالات» في التكيف، والاستجابة، وإظهار مرونة تامة في التفاعل مع هذه الأزمة، وبالشكل الذي مكنها من مواصلة تقديم خدماتها لعملائها من أفراد ومؤسسات على حد سواء بكفاءة وموثوقية عالية، كما كانت السباقة في طرح العديد من المبادرات الرامية إلى خدمة ودعم المجتمعات التي تتواجد فيها.

تسريع التحول الرقمي

وأضاف: اليوم نشهد فرصة هامة لتسريع عملية التحول الرقمي، حيث أسهمت الظروف الحالية والاستثنائية التي يشهدها العالم، بدور هام في تغيير سلوك العملاء وتحفيزهم نحو الاعتماد على القنوات والخدمات الرقمية.

ونجحت حلول اتصالات المبتكرة في توفير متطلبات مرحلة التباعد الاجتماعي، وتمكين بيئات مناسبة ومتطورة للعمل والتعلم عن بُعد، مع التقليل من حجم التفاعل البشري، وزيادة وتيرة الأتمتة.

وبفضل بنيتها التحتية والشبكية المتكاملة فقد نجحت اتصالات في استيعاب الضغط المتزايد على الخدمات، مع جاهزية عالية لتبني وتمكين المزيد من المنظومات والحلول الرقمية المتطورة ضمن أعلى معايير الجودة .

واختتم بالقول: أود أن أشكر قيادة الإمارات على دورها الهام والرئيسي في تعزيز مكانة الدولة كواحدة من أكثر الدول تطوراً وتنافسية على مستوى العالم. ورغم التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الأزمة الحالية، ستواصل اتصالات سعيها لتحقيق أهدافها وطموحاتها الرقمية، بما يمكنها من تلبية الاحتياجات والتطلعات الحالية والمستقبلية لجميع عملائها.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لــ«مجموعة اتصالات»، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية للمجموعة: مع انتهاء النصف الأول من العام، تفتخر «اتصالات» بقدرتها على الحفاظ على مصلحة مساهميها وضمان سلامة موظفيها ورفاهية وسعادة عملائها, وهي فخورة أيضاً بحجم ومستوى الدعم الذي قدمته للمجتمعات التي تتواجد فيها.

وجاء أداء «اتصالات» انعكاساً للأسس الصلبة التي قامت عليها الشركة، وانعكاساً لشبكة اتصالات قوية لعبت دوراً رئيسياً في توظيف خدماتها وحلولها الرقمية المبتكرة لتمكين الحكومات، والصناعات، والمجتمعات، من تسريع وتمكين عملية التحول الرقمي.

وأضاف: واصلت اتصالات جهودها لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، وبما يسهم في دعم عملائها من أفراد ومؤسسات لاسيما خلال هذه الظروف الاستثنائية، وتزويدهم بمجموعة كبيرة من الخدمات والمبادرات الجديدة والمبتكرة والتقنيات الناشئة، المدعومة بشبكة اتصالات قوية قادرة على تلبية الطلب الهائل والمتزايد على الخدمات. وأكد أن «اتصالات» تواصل مسيرتها نحو المستقبل بثقة، وتتقدم بشكل إيجابي نحو تمكين المجتمعات في الأسواق التي تتواجد فيها.

قاعدة المشتركين

ووصلت قاعدة مشتركي اتصالات في الإمارات خلال النصف الأول من العام إلى 11.8 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 146 مليون مشترك، بزيادة سنوية نسبتها 02 %.

وتعد اتصالات أقوى علامة تجارية خدمية، وأقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكدت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبل، وموديز التصنيف الائتماني المرتفع لمجموعة اتصالات وهو AA-/‏‏‏‏‏Aa3.

نشاط كبير

وخلال النصف الأول، تعاونت اتصالات مع دائرة الصحة في أبوظبي لإطلاق مركز الرعاية الصحية الرقمي المبتكر. كما أطلقت اتصالات منظومة التطبيب عن بُعد المتطورة، الأولى من نوعها في مجال الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة. وتعاونت اتصالات مع ألف للتعليم لإطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية لدعم وتمكين قطاع التعليم في المنطقة. وقامت مع شرطة دبي بأول دورية ذكية من نوعها في المنطقة متصلة بشبكة 5G.

ووقعت اتصالات بالشراكة مع وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتزويد الفلل السكنية التي ينفذها البرنامج بنظام حصنتك المبتكر. وقامت اتصالات بإطلاق العديد من المبادرات لدعم حملة البقاء في المنزل، ووفرت الإنترنت المجاني للعائلات لتسهيل الوصول إلى خدمات التعليم عن بُعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز