مها القرقاوي: علاقات راسخة بين الإمارات والصين

المصدر: (دبي - وام)

أكدت مها القرقاوي نائب رئيس «إكسبو 2020 دبي» أن أهمية التفاهم والتعاون الدولي تتزايد اليوم أكثر من أي وقت مضى باعتبارها ضرورة مُلحّة لتحقيق الازدهار للإنسانية وإثراء علاقاتنا، القائمة منها والجديدة، وتعزيزها.

وقالت إن الأسبوع الثقافي الإماراتي الصيني، الذي أقيم افتراضياً أخيراً كان فرصة سمحت لنا بالاحتفال بالعلاقات الراسخة والمثمرة والممتدة بين البلدين، والنظر إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل والأمل مع سعينا لتعزيز تلك العلاقات على كافة مستوياتها الثقافية والدبلوماسية والتجارية.

وأضافت إن التبادل الثقافي وتبادل الأفكار والإنجازات والابتكارات والطموحات بيننا أمر مُلحّ في الوقت الذي يسعى فيه العالم لإعادة بناء غد أفضل بعد تداعيات الجائحة التي طالت كل بلد تقريباً في الأشهر الأخيرة، وسيلعب إكسبو 2020 دبي مع انطلاقه في أكتوبر 2021 دوراً مهماً جداً في جمع العالم عبر تعزيز العلاقات القائمة وإتاحة فرص جديدة للشراكة والتعاون.

ونوهت إلى أن «إكسبو 2020 دبي» يتميز بكونه الحدث الأكثر شمولاً من نوعه حتى تاريخنا هذا، حيث يفخر باستضافة 192 دولة.

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