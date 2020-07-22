«اقتصادية عجمان» تسعى للاستفادة من «الجواز اللوجستي العالمي»

المصدر: عجمان- البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مُذكّرة تفاهم مع مؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي وموانئ دبي العالمية عن بُعد للاستفادة من مميزات مشروع «الجواز اللوجستي العالمي»، وتعزيز بيئة التصدير على مستوى الإمارة عن طريق منح المُصدّرين امتيازات المشروع، وتمكينهم من دخول الأسواق العالمية، والاستفادة من أفضل الخدمات الخاصة بوسائل النقل والخدمات اللوجستية الذكية.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: يُسعدنا توقيع مذكّرة التفاهم لمنح الشركات المصدّرة في إمارة عجمان فرصة توسيع أعمالها من خلال الامتيازات التي يقدّمها مشروع الجواز اللوجستي العالمي، وتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التصدير مما يساهم في جعل التجارة أكثر سرعة وسهولة خاصةً في ضوء استخدام الحلول التكنولوجية والقدرات والتدابير اللوجستية، وبما يعزز من تطوير اقتصاد الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص«.

وأكد النعيمي سعي الدائرة المتواصل لتهيئة بيئة تنافسية للتصدير والاستثمار في الإمارة، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة في سبيل تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين لرفع تنافسية الإمارة ووضعها على الخارطة الاستثمارية الإقليمية والدولية.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لتعزيز قدراتها ودعم دورها في إطلاق وتوزيع منتجاتها في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية عبر الاستفادة من مرافق المحطات الضخمة متعددة الوسائط في دبي التي يوفرها مشروع الجواز اللوجستي، الذي أطلقته(الجمارك العالمية) التابعة للمؤسسة، وتأتي أهداف المشروع في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وما سيحدثه من تحقيق قفزات كبيرة في التجارة بين الدول الأعضاء بفضل الحلول التكنولوجية والتوظيف الأمثل للقدرات والتدابير اللوجستية، وما ستقدمه دبي من الامتيازات والخدمات التي ستساعد في ربط الأسواق العالمية.

وأكد أن الجواز اللوجستي العالمي يدعم توسيع دائرة الروابط التجارية مع العالم وتعزيز الشراكات مع مختلف مراكز التجارة العالمية، مدعومة في ذلك بأفكار تساعد الجميع على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الإمكانات المتوافرة لدى أسرع اقتصادات العالم نمواً، وبالتالي تعزيز الأعمال للقطاع الخاص والجهات الحكومية الأعضاء في الجواز.

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