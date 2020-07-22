80 مشروعاً ناشئاً تشارك بـ«منصة» موانئ دبي العالمية

المصدر: دبي - البيان

يشارك أكثر من 80 مشروعاً للشباب من حاملي «رخصة التاجر»، المعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، والصادرة عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بـ«منصة.كوم» التي أطلقتها «موانئ دبي العالمية» مؤخراً لعرض منتجاتهم وبضائعهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: يسعدنا التعاون مع موانئ دبي العالمية وتطبيق أفضل الممارسات بما يحقق المصلحة العامة ولما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية تخدم المجتمع.

ونحرص على تقديم حلول مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشاريع التجارية الناشئة من الشباب والتي تدار من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية والمساهمة بتلك المشاريع التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني.

وقال إبراهيم النجار، مدير إدارة تقنية المعلومات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: سعداء بنمو manasah.com، رغم أن انطلاقتها في البداية كانت للحفاظ على استمرار تقاليد الأسواق الرمضانية خلال أصعب فترات جائحة كوفيد 19، وتكتسب المنصة انتشاراً أوسع كأداة قوية للتجارة الإلكترونية، ما يتيح للشركات الصغيرة بيع سلعها ومنتجاتها عبر الإنترنت على مدار العام.

وتتنوع أنشطة المشاريع المشاركة، وتشمل تجارة الأدوات المنزلية، الأدوات المكتبية، مستلزمات العناية الشخصية، المطبوعات واللوحات الفنية، المستلزمات الشخصية، تجارة الملابس الجاهزة النسائية، العود والبخور والطيب، الهدايا، البراويز والصور واللوحات الفنية، الصابون، وتجارة البن .

قصص نجاح

من قصص النجاح مشروع كاف كاف كوفي المختص بتجارة البن، حيث يقول عبدالحميد جمعة، صاحب المشروع، إنه يوفر للمستهلكين قهوة من أفخر المحاصيل العالمية وأجودها، حيث يتم تقديمها بطرق سهلة الإعداد ومنها أظرف الترشيح التي تحتوي على قهوة مطحونة جاهزة ولا تحتاج سوى الماء الساخن للاستمتاع بالمذاق.

وتضم منتجات كاف كاف كوفي قهوة جاهزة للشرب معتقة، حيث يتم نقع حبوب القهوة في مياه باردة مدة تتراوح من 12 - 24 ساعة وتقدم في عبوة زجاجية متميزة من حيث التصميم والشكل ومحكمة الإغلاق لضمان الجودة. وتم إطلاق أكياس القهوة الجاهزة للتنقيع البارد. ويوجد قسم لتجارة البن بالجملة (الأخضر أو المحمص).

ويضيف عبدالحميد: فتحت رخصة تاجر آفاقاً جديدة لعالم التسوق الذكي. كما مكنتني رخصه تاجر من توفير منتجاتي في جميع متاجر الدولة وحتى دول الجوار مثل الكويت، البحرين، عُمان والسعودية من دون استثناء بشكل قانوني ومعترف به كعلامة مرخصة.

تجارة الصابون

ويشمل مشروع السلطان لتجارة الصابون مستحضرات العناية بالشعر وجميع أنواع الصابون المخصص للاستحمام أو لغسل الأيادي وبأنواعه الجافة منها والسائلة وغيرها. ويتميز المشروع بتوفير صوابين طبيعية خالية من المواد الكيماوية للجسم، والبشرة والشعر بنكهات مختلفة وروائح منعشة وأفكار حديثة.

وانطلقت فكرة المشروع بعد تجربة منتج الصابون الطبيعي في إحدى الدول الأوروبية، ومن هنا تقرر السفر لغرض البحث عن المنتج الأكثر كفاءة تتوافر فيه جميع معايير الأمن والسلامة العالمية، وبعد دراسة السوق في دبي، جرى إطلاق المشروع عام 2019. وتم الحصول على رخصة تاجر من اقتصادية دبي في أقل من خمس دقائق، وبعدها شاركنا في معارض عديدة مجاناً.

ويضم مشروع دانتيلا كوكي للملابس بيع ملابس أطفال وتحديداً فساتين يومية وفساتين تناسب المناسبات الرسمية والحفلات وإضافة إلى الإكسسوارات من عمر المولود إلى 13 سنة.

وتقول جوهرة عبدالله، صاحبة المشروع، إنها تقوم بزيارة بعض الدول لحضور المعارض والورش الخاصة بالتصميم وحياكة الملابس والإكسسوارات ما جعلها متميزة في إدارة مشروعها. ولدى حصولها على رخصة تاجر من اقتصادية دبي، فإنها تتلقى الدعم الكامل من فريق رخصة تاجر للمساهمة في تطوير المشروع من خلال تسويق المشروع والمنتجات والتعاون مع الجهات الخارجية.

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