«دبي لريادة الأعمال» تنظّم المخيم الصيفي

المصدر: (دبي - البيان)

تنظّم أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، المخيم الصيفي للأطفال والشباب، الذي سيحمل عنوان «رواد الأعمال وتحدي التغيير»، ويستهدف الفئة العمرية من 8 سنوات ولغاية 18 عاماً، وستسلط الأكاديمية خلاله الضوء على الدروس المستفادة من أزمة «كوفيد 19»، وضرورة تكيّف روّاد الأعمال مع المتغيرات، إلى جانب تدريب الطلبة والأطفال على طرق كسب المال والوعي حول إنفاقه أو توفيره، والبحث عن الحلول المبتكرة.

وقالت ابتهال الناجي، مدير أكاديمية دبي لريادة الأعمال: يأتي المخيم الصيفي الحالي ليسلط الضوء على الروّاد وثقافة التغيير، من خلال إعداد روّاد الأعمال للقدرة على التكيّف مع مختلف التطورات.

نحن سعداء بمواصلة طرح هذه الورش التدريبية الشاملة والمتنوعة والآمنة، ونتطلع لتقديم المزيد خلال الفترات القادمة لكل فئات المجتمع، كما يسعدنا انضمام عدد من الجهات والجامعات على مستوى الدولة لتقديم البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وزرع روح ريادة الأعمال لديهم، حيث تنظم هيئة السياحة بدبي وجامعة زايد والمؤسسة الاتحادية للشباب، برامج صيفية للشباب المهتمين للاطلاع على أهم ما توصل له قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.وينطلق المخيم الصيفي اليوم، ويستمر لغاية 19 أغسطس.

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