«سيتي سنتر عجمان» يحتفل بموسم الصيف مع جوائز فورية

المصدر: عجمان - البيان

يقدم موسم الصيف في «سيتي سنتر عجمان» مفاجآت مفرحة وعروضاً مميزة، مع إطلاق فعالية «فوود رش»، وهي عبارة عن لعبة رقمية تختبر سرعة ردود أفعال المشاركين لدى محاولتهم التقاط مجموعة من صور الأطعمة التي تتساقط عبر شاشة رقمية ضمن وقت زمني محدد ومن خلال التحكم بهواتفهم المتحركة للفوز بجوائز فورية متنوعة.

ويمكن لزوار «سيتي سنتر عجمان» حتى 15 أغسطس، المشاركة في هذه اللعبة، والفوز بمجموعة واسعة من الجوائز تتضمن بطاقات «هديتي»، وتذاكر «فوكس سينما»، وبطاقات «ماجيك بلانيت» وعروضاً متنوعة من جميع المتاجر المشاركة. للتأهل والمشاركة في هذه اللعبة والتي تعتمد بشكل كامل على جهاز الهاتف الخاص بالمتسوق، يتوجب على المتسوقين إنفاق مبلغ 200 درهم في أي متجر من متاجر المركز (عدا كارفور).

ولمضاعفة فرصهم بالفوز يمكنهم إنفاق مبلغ 100 درهم إضافية في مختلف منافذ الأطعمة والمشروبات في مركز التسوق، بما فيها من خيارات متنوعة لمحبي النكهات الشهية، مثل «أوشن باسكت» و«ناندوز» و«جازيبو»، و«مادو» و«بيغ أبل بيغلز» و«كيفينترز»، و«دجاج كنتاكي» و«ماكدونالدز» و«سينابون»، و«شوكولالا» و«باتشي» وغيرها.

وللمشاركة في اللعبة الرقمية يتوجب على المتسوقين زيارة مكتب خدمة الزبائن واستبدال إيصالاتهم لتصلهم رسالة نصية قصيرة تحتوي على رمز يتيح لهم المشاركة، والتحكم بالشاشة الخاصة باللعبة دون لمسها.

وقال يحيى محمد، مدير سيتي سنتر عجمان لدى ماجد الفطيم: «يسعدنا أن نستقبل الزوار من جديد في سيتي سنتر عجمان، وأن نوفر لهم نشاطاً تفاعلياً آمناً مع إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من التخفيضات المتميزة لدى المحلات المشاركة. ونحن متحمسون لعودة المتسوقين إلى مركز التسوق ونتمنى لهم رحلة تسوق آمنة وسعيدة مع خيارات متعددة من المطاعم والمقاهي وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء انطلاقاً من شعارنا بتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم».

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