مبادرات لـ«شرف دي جي للطاقة» بدبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة شرف دي جي للطاقة، مجموعة من مبادرات التنمية المستدامة للسكان في المدينة.

وتركز دبي كل جهودها على توفير أنواع صديقة للبيئة من الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تدريجية في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والوصول إلى إنتاج 75% من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتشجع الشركة أصحاب الفلل على التوجه لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح منازلهم وإنتاج الكهرباء النظيفة الخاصة بهم بشكل مستقل. ومن خلال استخدام الطاقة الشمسية، فسيكون لسكان دبي دور محوري في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في المدينة.

وقدمت شرف دي جي للطاقة باقات خاصة للأنظمة الشمسية لأصحاب المنازل، وتلتزم كل باقة بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة وإدارة البيئة، التي تعرف بها العلامة التجارية، كما تشمل نفقات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والموافقات السريعة والتركيبات تليها خدمات التشغيل والصيانة المنتظمة.

وقال سانجاي دابور، نائب الرئيس ومدير قسم الطاقة في شرف دي جي للطاقة: «هناك خياران ينتظراننا في المستقبل. الأول هو الذي لم نهتم به ولم نبذل أي جهد من أجل الحد فيه من انبعاثات الكربون، والآخر الذي أصبح فيه كوكبنا أكثر خضرة من الوقت الحالي، ويمكن أن يتحقق الخيار الثاني فقط في حال اعتمد أفراد المجتمع المهتمين على الطاقة المتجددة، قبل الوصول إلى مرحلة اللاعودة. وساعدنا أكثر من 500 عائلة على تقليل استهلاكها للكهرباء بمقدار 3,110,000 كيلو واط ساعي، وهذا يعادل توفير 940,000 لتر من البنزين سنوياً».

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