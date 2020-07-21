"ياس مول" يستضيف أول فروع "كلاود سبيسز"في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة "كلاود سبيسز" افتتاح أول مساحات عمل مشتركة في "ياس مول" خلال شهر أغسطس المقبل، لتكون بذلك أول مساحات عمل مشتركة تُقام في مركز تجاري في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم هذه المساحات منهجية جديدة ومرنة في مزاولة الأعمال والشراكة، حيث تلبي احتياجات بيئة الأعمال المتنامية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتعد مساحات العمل الجديدة أكثر من مجرد مكاتب عمل عادية، حيث ستسد الفجوة بين بيئات العمل التقليدية والطلب الحالي على المرونة والسرعة والتواصل في بيئة الأعمال في دولة الإمارات. كما ستعمل على مواكبة احتياجات الشركات ورواد الأعمال المحليين والعالميين، إلى جانب تزويد تجار التجزئة في "ياس مول" بالمساحات الإبداعية والخدمات المرتبطة بها.

وتهدف "كلاود سبيسز" إلى جذب الأفراد والشركات المبتكرة، مع التركيز بوجه خاص على قطاع التجزئة وتصميم منتجات الأزياء والعلامات التجارية الناشئة. وستوفر حلولاً متكاملة على غرار حاضنات الأعمال تلبي جميع احتياجات الشركات الجديدة؛ بدءاً من استصدار الرخص التجارية، وافتتاح الوحدات، ووصولاً إلى تزويدها ببرامج التوجيه، وإيصال منتجاتها إلى المستهلكين. علاوةً على ذلك، تدعم "كلاود سبيسز" الشركات والأفراد للتواصل والعمل مع من يشاطرونهم التفكير ذاته وسط بيئة تجارية ديناميكية تشجع على النجاح.

وعبر توفير حلول معقولة التكلفة، تقدم "كلاود سبيسز" عضويات شراكة وخيارات مرنة من مساحات العمل وفق خطط شهرية وسنوية تتلائم مع مختلف احتياجات العمل.

كما تم تجهيز جميع مساحات وحجرات العمل بأحدث التقنيات مع رقم هاتف مخصص وفريق دعم لجميع الأعضاء، فضلاً عن توفير قاعات اجتماعات مجهزة بجميع المستلزمات، واستديوهات بأعلى المواصفات للتصوير الفوتوغرافي والتسجيل، ومقهى يديره "دروب كوفي" - المعروف باعتماد أفضل خبراء إعداد وتقديم القهوة على مستوى العالم. وتمتثل جميع المساحات للقوانين والأنظمة الحكومية المطبقة، مع مراعاة أعلى معايير السلامة، والالتزام بكافة قواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت ملَك سميجكالوفا، المدير العام في "كلاود سبيسز": "وقّعنا بالفعل عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، مع وجود المزيد على جدول أعمالنا. وتوفر ’كلاود سبيسز‘ مساحات مكتبية تواكب الاحتياجات المستقبلية، ونعتزم نشر هذا المفهوم عبر دولة الإمارات والمنطقة والعالم".

وبفضل موقعه الاستراتيجي المتميز في العاصمة الإمارتية أبوظبي وقربه من وسطها ومن دبي، يمثل "ياس مول" الوجهة المثلى لإطلاق "كلاود سبيسز".

ويواصل "ياس مول" استثماراته لضمان تطوره ومواكبته لتوجهات قطاع التجزئة.

وسيلعب المركز التجاري الذي يستضيف ما يزيد على 300 علامة تجارية ويستقبل أكثر من 19 مليون زائر سنوياً، دوراً مهماً في التطوير المستمر لجزيرة ياس.



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