أبوظبي تسمح للمنشآت الفندقية بإعادة فتح غرف الصلاة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المنشآت الفندقية في الإمارة بإعادة فتح الغرف المخصصة للصلاة شريطة الالتزام بجميع التوجيهات المعنية الصادرة فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأوضحت الدائرة، في تعميم حديث حصلت "البيان" عليه، أن إعادة فتح غرف الصلاة مشروطة بتطبيق 20 التزام مشددة على أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل متفشيها للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات وتفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وذكرت الدائرة أن الالتزامات تشمل فحص درجة الحرارة لجميع الأفراد قبل دخول المرافق، وتوفير معقم اليدين عند المدخل، وارتدا المصلين للكمامات والقفازات، كما يجب على المصلين إحضار سجاد الصلاة الخاصة بهم أو توف المنشأة سجاد الصلاة ذات الاستخدام الواحد عند المدخل، وتحديد الطاقة الاستيعابية للمصلي بنسبة لا تتجاوز 30% من الطاقة الإجمالية، والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي 2 متر أفقياً ورأسياً بين كل المصلين، وتوفير كاميرات المراقبة، ووضع إرشادات بجميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.

وأوضحت الدائرة انه يجب على المصلين المغادرة بعد إتمام صلاة الفرض ولا يسمح بالتجمع قبل الصلاة وبعدها، وإجراء التعقيم بالبخار في جميع مناطق العمليات، والتأكد من إغلاق أماكن الوضوء، وتشجيع الضيوف المقيمين في الفندق على أداء الصلوات في غرفهم، وترك الأبواب مفتوحة أثناء الصلاة وإقفالها باقي الأوقات، وتعقيم المصلي ومقابض الأبواب ومناطق الأحذية والممرات المؤدية للمصلي، وإزالة كل ما يمكن مشاركته في المصلي مثل المياه المعبأة والمحارم الورقية، وعدم السماح بدخول الأطفال تحت السن 12 سنة للمصليات.

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