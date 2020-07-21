أبوظبي تسمح للمطاعم السياحية بزيادة طاقتها الاستيعابية إلى 80%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحديث على الاشتراطات الواجب تطبيقها بشأن تشغيل المطاعم السياحية وفق ساعات العمل المعتادة وذلك تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد -19».

وذكرت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، أنها سمحت للمطاعم التشغيل بطاقة استيعابية تصل إلى 80% من الطاقة الإجمالية مع الالتزام بالإبقاء على مسافة مترين بين الطاولات، والحفاظ على القيود المفروضة على جميع البوفيهات وعرض الطعام المفتوح، وعينات الطعام باستثناء المطاعم الرئيسية في الفنادق حيث يمكن تشغيل البوفيه بتخصيص نادل لتقديم الخدمة للزبائن وفق الإرشادات المعتمدة من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأوضحت الدائرة انه يجب إلزام جميع الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات في جميع الأوقات كما يتوجب ذلك على الزبائن عند الدخول والخروج، مشيرة إلى انه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات وتفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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