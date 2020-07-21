مفاجآت صيف دبي.. فعاليات وعروض متنوعة في عطلة نهاية هذا الأسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم مفاجآت صيف دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، العديد من الفعاليات والأنشطة لكافة المقيمين والزوار بما فيها التخفيضات الكبرى والعروض الترفيهية والأنشطة وعروض الإقامة في فنادق فاخرة.

التسلية والترفيه

يشهد مول الإمارات إطلاق فعالية "رسائل الأمنيات في الزجاجات" حيث يمكن للزوار والمقيمين المشاركة باستخدام هواتفهم الذكية وكتابة أمنياتهم التي يتمنون تحقيقها خلال مفاجآت صيف دبي، عند إنفاق 300 درهمٍ إماراتيٍ حتى 27 يوليو المقبل. وسيتم تحويل كل من الرسائل إلى عمل فني يمكن مشاهدته عبر الهاتف الذكي من خلال تكنولوجيا الواقع المعزز.

وسيحظى فائز واحد بفرصة تحقيق أمنيته خلال مفاجآت صيف دبي عبر سحب سيجريه فريق عمل مول الإمارات في 27 يوليو. كما يمكن للمتسوقين المشاركة عبر زيارة المساحة المخصصة للفعالية في مول الإمارات، والتي تم تصميمها على شكل جزيرة مهجورة تماشياً مع موضوع الفعالية لتتيح لهم التقاط صور تستحق النشر على منصة إنستاجرام.

ويمكن للعائلات اختبار معلوماتهم حول دبي، وقدراتهم في الرياضيات والجغرافية والموسيقى في سيتي سنتر ديرة خلال "فعالية الألعاب العائلية السريعة"، حيث ستتضمن المسابقة منافسة بين عائلتين تتكون كل منهما من والدين وطفلين للفوز بجوائز تشمل الجائزة الكبرى التي تسمح للفائز بالتسوق في ديرة سيتي سنتر.

حيث سيتوجب على المتنافسين الإجابة عن أسئلة في موضوعات متنوعة مثل تاريخ دبي والأغاني وأنواع الموسيقى والجغرافية والرياضيات. وسيتم تنظيم "الألعاب العائلية السريعة" كل يوم جمعة في سيتي سنتر ديرة حتى 14 أغسطس المقبل في الساحة الغربية من المول.

كما سيشهد الأسبوع الجاري مشاركة نخبة من ألمع نجوم الموسيقى ومنسقي الأغاني في بث حيّ وحصري يُعرض في دبي فستيفال سيتي أرينا من احتفالات "تومورولاند حول العالم". وستتضمن الفعالية مشاركة أهم الفنانين العالميين وأفضل منسقي الموسيقى، بالإضافة إلى عروض حية في 25 و26 يوليو الجاري، حيث ستستضيف الصالة المغلقة في البادية بوليفارد في دبي فستيفال سيتي بثاً مباشراً للعرض من مختلف أنحاء العالم.

وتُعتبر احتفالات تومورولاند حول العالم، أضخم فعالية موسيقية عبر الإنترنت، وتتيح لعشاق الموسيقى حضور عروض لا تفوت على مدار يومين باستخدام أحدث المؤثرات الخاصة وتقنيات العرض ثلاثي الأبعاد. وستنطلق احتفالات تومورولاند حول العالم في الساعة السابعة مساءً وحتى الثانية صباحاً خلال يومي الفعالية.

التسوق والعروض الترويجية

تقدم مفاجآت صيف دبي تخفيضات مميزة على منتجات مختارة من أكثر من 40 علامة تجارية رائدة، مثل ماكس مارا وفيلا ومايكل كورس ولونغشامب وكارل لاغرفيلد ولاكوست وسالفادوري فيراغامو وبول سميث وتوري بورش وزاديج آند فولتير وكينزو وغيرها، خلال عرض ميوز دايز ضمن مفاجآت صيف دبي. ويستمر العرض بين 23 و25 يوليو، ويتوفر في جميع المتاجر التابعة لمجموعة شلهوب، بما في ذلك ليفل شوز في دبي مول.

وستوفر عطلة نهاية الأسبوع المقبلة أفضل فرصة للحصول على تخفيضات كبيرة لدى أبرز العلامات الرائدة مثل بالمان، والباروني للمجوهرات، وفيير ميلانو، ولويس فيرود، ومان أند مودا، وماركاتي بلازو، وبيير كاردان ضمن العروض التي تقدمها مجموعة باريس خلال أسبوع التخفيضات "وندر ويك". وسيحظى المتسوقون خلال مفاجآت صيف دبي، حتى 29 يوليو، بتخفيضات كبيرة تتراوح بين 75 و90 بالمئة على منتجات مختارة في متاجر الأزياء الفاخرة التابعة لمجموعة باريس جروب في أبرز مراكز التسوق في دبي.

وسيقام في نهاية هذا الأسبوع السحب الثاني من سلسلة السحوبات الأسبوعية الستة على سيارة إنفينيتي كيو 50 في العربي سنتر. ويقام السحب الذي يأتي في إطار السحوبات الرقمية بقيمة مليون درهم إماراتي برعاية مجموعة مراكز التسوق في دبي يوم السبت الموافق 25 يوليو، بينما ستجري أربعة سحوبات إضافية على سيارة إنفينيتي كيو 50 في 8 و15 و22 و29 أغسطس. ويمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز بسيارة فاخرة أو الاستمتاع بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 300 ألف درهم إماراتي خلال مفاجآت صيف دبي، وذلك عند إنفاقهم لمبلغ 200 درهم إماراتي في مراكز التسوق المشاركة والتابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي.

الفعاليات

يمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع عروض كوميدية حية في نادي لافتر فاكتوري الشهير في دبي، والذي يستضيف نجوم الكوميديا نيك بيدج وبيتر فلاناغان وداني أوبراين، وذلك في فندق زعبيل هاوس، ذا غرينز في 22 يوليو، وفي فندق جراند ميلينيوم برشا هايتس في 23 و24 يوليو.

ويمكن للضيوف الراغبين بحضور عروض المهرجان الاستمتاع بأروع الإطلالات البانورامية على دبي مارينا ونخلة جميرا من سكاي دايف دبي، حيث تتيح وجهة الرياضات الشيقة في دبي مارينا تجارب القفز المظلي مقابل 1799 درهماً إماراتياً خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى 3 أغسطس. كما يتضمن العرض حصول الضيف على فيديو إنستاجرام لكل قفزة، وقبعة رسمية من سكاي دايف دبي وقسيمة تتيح وجبتين بسعر وجبة واحدة في مطعم زيرو جرافيتي.

تجارب الطعام

يمكن لزوار لا مير الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع العديد من الأطباق الشهية وسط أروع الإطلالات البحرية في مطعم ستارز أندر بارز يوم الخميس، حيث يقدم المطعم لضيوفه طبق برجر أو بيتزا بالجبنة أو كاساديا إلى جانب طبق سلطة وخيار من المشروبات مقابل 59 درهماً إماراتياً فقط. ويخصّ المطعم الأحبة الصغار بطبق رئيسي من القائمة مع خيار من المشروبات والحلويات مقابل 20 درهماً إماراتياً فقط.

ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بوجبة مؤلفة من 3 أطباق مستوحاة من المطبخ الفرنسي في مطعم بيسترو دي آرتس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يقدم المطعم المستوحى من الطابع الفرنسي في دبي مارينا قائمة خاصة بمفاجآت صيف دبي مع طبق مقبلات وطبق رئيسي وتحلية مقابل 99 درهماً إماراتياً فقط. ويمكن للضيوف الاختيار من بين أشهر الأطباق الفرنسية التقليدية مثل طبق كارباتشيو لحم البقر ورافيولي بالجبن مع طبقة من جبنة راكليت وموس الشوكولاتة، للاستمتاع بتجربة مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

ويدعم مفاجآت صيف دبي 2020 الراعي الرئيسي بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، وطيران الإمارات، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، واينوك، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، واتصالات.

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