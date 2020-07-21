عروض "الشارقة للتسوق" تنطلق غدا

المصدر: وام

تنطلق غدا الأربعاء "فعاليات الحملة الترويجية "عروض الشارقة للتسوق" تحت شعار "ابتسم أنت في الشارقة" الحدث التجاري الأكبر من نوعه الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة استثنائيا لدعم قطاع التجزئة ويزخر بباقة متنوعة من الفعاليات الترويجية المميزة التي تستهدف سكان ومقيمي الإمارة على مدار 31 يوما.

وتشارك في عروض الشارقة للتسوق - التي تستمر حتى 21 أغسطس المقبل - عشرات من مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية التي بادرت إلى التسجيل لدى غرفة الشارقة وإطلاق أقوى عروضها الترويجية على أفخر العلامات التجارية العالمية ومختلف أنواع البضائع الاستهلاكية.

وتشهد العروض حسومات تصل إلى أكثر من 75% وتشمل جميع مراكز التسوق ومحلات التجزئة بالشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية كما تحفل بالمفاجآت السارة بالإضافة إلى مئات الجوائز القيّمة .

وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن عروض الشارقة للتسوق هي واحدة من مبادرات الغرفة التي أضيفت هذا العام على أجندة فعاليات الغرفة التي تندرج في إطار مهامها المحورية الرامية إلى المشاركة بشكل فعّال في تنظيم وتطوير وتنويع اقتصاد إمارة الشارقة والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام وفي مقدمتها قطاعات التجزئة.

وأكد أن عروض الشارقة للتسوق ستشكل فرصة هامة للقطاع في هذا التوقيت الذي يتزامن مع العودة التدريجية للحياة الاقتصادية عن طريق تعزيز حركة المبيعات والأسواق وإنعاشها، لافتا إلى أن الفعاليات التجارية التي تحرص الغرفة على تنظيمها سنويا غدت أحداثا تنتظرها مختلف القطاعات إضافة إلى تحولها إلى مناسبة جاذبة ومشوقة لسكان الإمارة نظرا لما تزخر به من أنشطة ترفيهية مميزة وحسومات مغرية وجوائز قيمة، معربا عن شكر الغرفة لكافة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الذين أسهموا في دعم انطلاق هذه النسخة الاستثنائية.

من جانبه قال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن عروض الشارقة للتسوق ستنطلق في معظم المراكز على مستوى إمارة الشارقة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجين للغرفة وهم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والشريك الإعلامي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والشريك الماسي المركز الميكانيكي للخليج العربي BMW.

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