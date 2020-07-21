674 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 674 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 104 مبايعات بقيمة 201.81 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 92.75 مليون درهم و80 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 109.06 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم الشيف .

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايبن درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 296.52 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 251.72 مليون درهم و23 رهن فلل وشقق بقيمة 44.8 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 34 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 176.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 168 مليون درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 4 ملايين درهم.

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