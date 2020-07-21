محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

المصدر: وام

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا".

حضر الاجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، ومعالي محمد حبروش السويدي، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومصبح خميس المزروعي مقرراً.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأهم المشاريع الاستثمارية والإنجازات التي حققها جهاز أبوظبي للاستثمار أخيراً، إضافة إلى الخطط والبرامج المدرجة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الموقع الريادي للجهاز على مستوى العالم.

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