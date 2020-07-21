الإمارات للشحن الجوي تشغّل 10 آلاف رحلة خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

زاد عدد الرحلات التي شغّلتها الإمارات للشحن الجوي، خلال الفترة بين أبريل ويونيو على 10 آلاف رحلة شحن منتظمة وعارضة (تشارتر) إلى وجهات عبر قارات العالم الست، وساهمت بذلك في تسهيل نقل المنتجات الأساسية والإمدادات الأخرى للأفراد والشركات حول العالم.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «كيّفت الإمارات للشحن الجوي عملياتها وخدماتها خلال الأشهر القليلة الماضية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة باستمرار. وكناقلة عالمية تسهل التجارة وتدعم الاقتصادات العالمية وتعطي الأولوية للعميل دائماً، وسعنا شبكتنا لتصل حالياً إلى 100 وجهة تغطي أسواق الإنتاج والاستهلاك الرئيسة".

وأضاف سلطان: "سوف نواصل توفير خدماتنا ونقل الشحنات حول العالم، ذلك أن إنجازنا تشغيل 10 آلاف رحلة خلال ثلاثة أشهر خير دليل على مدى رضا عملائنا وثقتهم بما نقدم من خدمات ومنتجات مبتكرة".

وشغّلت الإمارات للشحن الجوي، خلال مايو ويونيو، ما معدله نحو 3800 رحلة إلى 100 وجهة شهرياً، وقطعت طائراتها حوالي 37 مليون كيلومتر، أي ما يعادل 50 رحلة ذهاباً وإياباً بين الأرض والقمر.

ووصل عدد الوجهات التي تخدمها الإمارات للشحن الجوي خلال يوليو الجاري 100 وجهة في قارات العالم الست، وذلك ارتفاعاً من 35 وجهة في نهاية مارس 2020.

وتواصل الناقلة دعم اقتصادات الدول والتجارة العالمية مع عودة حركة الصناعة والأنشطة الاقتصادية، ونقل الإمدادات الطبية الضرورية والمواد الغذائية والمواد الخام من مراكز الإنتاج إلى الوجهات النهائية، كما تساهم في إعادة ربط المدن بطرق التجارة الدولية الحيوية مع عودة الانتعاش إلى قطاع الصناعات التحويلية ومختلف الأنشطة الأخرى.

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