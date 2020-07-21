دبي بيئة مثالية لتأسيس ونمو المشاريع المبتكرة

المصدر: البيان الإلكتروني

يشارك أكثر من 80 مشروع للشباب من حاملي "رخصة التاجر"، المعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، والصادرة من قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بعرض منتجاتهم وبضائعهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور عبر "منصة.كوم" التي أطلقتها "موانئ دبي العالمية" مؤخراً.

ويأتي التعاون بين اقتصادية دبي وموانئ دبي العالمية في إطار النمو الذي تشهده دبي كوجهة رائدة للمشاريع الرقمية الناشئة والمتخصصة بالتجارة الإلكترونية الأمر الذي يؤكد ما توفره استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية من بيئة مثالية لتأسيس ونمو المشاريع المبتكرة والاستفادة من الفرصة الواعدة التي توفرها الإمارة في قطاع التجارة الإلكترونية وسائر القطاعات بوصفها مركزاً دولياً مرموقاً للأعمال وحاضنة عالمياً للابتكار والمشاريع الإبداعية.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: "ترتكز استراتيجيتنا على دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة من خلال توفير البيئة المثالية لمزاولة مختلف أنشطة الأعمال، الأمر الذي يعزز المكانة التجارية لدبي عالمياً. ويسعدنا التعاون مع موانئ دبي العالمية وتطبيق أفضل الممارسات بما يحقق المصلحة العامة ولما يحققه هذا التعاون من نتائج ايجابية تخدم المجتمع. ونحرص على تقديم حلول مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشاريع التجارية الناشئة من الشباب التي تدار من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية والمساهمة بتلك المشاريع التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني".

ومن جانبه، قال ابراهيم النجار، مدير إدارة تقنية المعلومات في موانئ دبي العالمية – اقليم الإمارات: "إننا سعداء بنمو منصة (manasah.com)، على الرغم من أن انطلاقتها في البداية كانت للحفاظ على استمرارية تقاليد الأسواق الرمضانية خلال أصعب فترات جائحة كوفيد-19، وتكتسب المنصة الآن انتشاراً أوسع كأداة قوية للتجارة الإلكترونية، مما يتيح للشركات الصغيرة بيع سلعها ومنتجاتها عبر الإنترنت على مدار العام. ويؤكد نمو المنصة الاعتماد المتزايد للتجارة الإلكترونية كنموذج سريع النمو لممارسة الأعمال التجارية في دبي ودولة الإمارات".

وتتنوع أنشطة المشاريع المشاركة عبر "منصة.كوم" وتضم كل من: تجارة الأدوات المنزلية، الأدوات المكتبية، مستلزمات العناية الشخصية، المطبوعات واللوحات الفنية، المستلزمات الشخصية، تجارة الملابس الجاهزة النسائية، العود والبخور والطيب، الهدايا، البراويز والصور واللوحات الفنية، الصابون، وتجارة البن (القهوة).

قصص نجاح

مشروع "كاف كاف كوفي" المختص بتجارة البن، إعادة بيع حبوب البن المجفف سواء أكانت بشكل سائب أو بعد تعبئتها في عبوات ذات أوزان مختلفة. ويقول عبد الحميد جمعة، صاحب المشروع، أنه يوفر للمستهلكين قهوة من أفخر المحاصيل العالمية وأجودها، حيث يتم تقديمها بطرق سهلة الإعداد ومنها أظرف الترشيح التي تحتوي على قهوة مطحونة جاهزة ولا تحتاج سوى الماء الساخن للاستمتاع بالمذاق. وتضم منتجات "كاف كاف كوفي" قهوة جاهزة للشرب معتقه، حيث يتم نقع حبوب القهوة في مياه باردة لمدة تتراوح ما بين 12 الي 24 ساعة وتقدم في عبوة زجاجية فريدة ومميزه من حيث التصميم والشكل ومحكمة الاغلاق لضمان الجودة. وتم إطلاق أكياس القهوة الجاهزة للتنقيع البارد، حيث يحتوي الكيس على قهوة مطحونة مسبقا، مغلفه بكيس قماشي داخلي لضمان تغلغل الماء وقت الاستخدام ومن الخارج ظرف ورقي مقوى لضمان حفظ المذاق الطازج للقهوة. ويوجد قسم مختص بتجارة البن بالجملة (الأخضر أو المحمص).

وعبد الحميد جمعة من عشاق القهوة الأمر الذي دفعه للقراءة والبحث عن تاريخ القهوة، جذورها، أنواعها وفصائلها والبلدان المنتجة لها، ومن هنا بدأت رحلته في عالم القهوة. وحول رخصة تاجر، يقول عبد الحميد: "فتحت رخصة تاجر آفاق جديدة لعالم التسوق الذكي (الإلكتروني) من حيث المميزات والسهولة وأهمها الاستعداد والتهيئة لسوق العمل قبل البدء، وترفع من ثقة جميع المتعاملين من متسوقين أو شركات تود التعامل معها تحت مظلة اقتصادية دبي. كما مكنتني رخصه تاجر من توفير منتجاتي في جميع متاجر الدولة وحتى دول الجوار مثل الكويت، البحرين، عمان والسعودية دون استثناء بشكل قانوني ومعترف به كعلامة مرخصه.

ويشمل مشروع "السلطان لتجارة الصابون" مستحضرات العناية بالشعر وجميع أنواع الصابون المخصص للاستحمام أو لغسل الأيادي وبأنواعه الجافة منها والسائلة وغيرها. ويتميز المشروع بتوفير صوابين طبيعية خالية من المواد الكيماوية للجسم، والبشرة والشعر بنكهات مختلفة وروائح منعشة وأفكار حديثة. وتنقسم هذه المنتجات إلى أربعة مجموعات: الصابون الطبيعي بنكهات مختلفة مثل الكركم، الورد، الثوم، الليمون، والبرتقال، العسل، الفحم، الغار، الارجان؛ صابون الاسفنج حيث تم دمج اسفنج السباحة مع الصابون الطبيعي في منتج واحد لراحة المستخدم اثناء الاستحمام؛ صابون الليف الذي يتوفر بنكهات مختلفة ومنعشة للاستمتاع بتجربة الاستحمام؛ وأخيراً كرات الاستحمام التي تذوب في الماء وتنتج رائحة وألوان تشكيلية رائعة.

انطلقت فكرة المشروع بعد تجربة منتج الصابون الطبيعي في إحدى الدول الأوروبية، ومن هنا قررنا السفر لغرض البحث عن المنتج الأكثر كفاءة تتوفر فيه جميع معايير الأمن والسلامة العالمية، وبعد دراسة السوق في دبي، قمنا بإطلاق المشروع عام 2019. وتم الحصول على رخصة تاجر من اقتصادية دبي في أقل من خمس دقائق، وبعدها شاركنا في معارض عديدة مجاناً. وتعد "منصة.كوم" أول منصة إلكترونية تسويقية مربحة نشارك فيها وساعدتنا على التعرف على شرائح أكبر من الجمهور.

ويضم مشروع دانتيلا كوكي للملابس بيع ملابس أطفال وتحديداً فساتين يومية وفساتين تناسب المناسبات الرسمية والحفلات وبالإضافة إلى الاكسسوارات من عمر المولود إلى 13 سنة. وتقول جوهره عبدالله، صاحبة المشروع، أنها بدت رحلة المشروع كهواية وشغف الخياطة والتطريز بين الأهل والأصحاب منذ الصغر ومن ثم تطرقت لملابس الأطفال الخاصة بالمناسبات الرسمية واليومية بعد السفر إلى تركيا، حيث يتم صناعة أفضل القطع الخاصة بالأطفال التي يتميزون فيها للحفلات. وقامت باستيراد القطع المميزة ومن ثم اضافت إليها بعض اللمسات التي تميز مشروع دانتيلا كوكي للملابس وتضيف لمسه جميلة لكل طفل وطفلة.

وأكدت جوهره عبد الله أنها تقوم بزيارة بعض الدول لحضور المعارض والورش الخاصة بالتصميم وحياكة الملابس والاكسسوارات مما جعلها متميزة في إدارة مشروعها. ولدى حصولها على رخصة تاجر من اقتصادية دبي، أشارت جوهره عبد الله أنها تتلقى الدعم الكامل من فريق رخصة تاجر للمساهمة في تطوير المشروع من خلال تسويق المشروع والمنتجات والتعاون مع الجهات الخارجية الأمر الذي أسهم في رفع مستوى المشروع وتطويره.

وقالت: "ساهمت رخصة تاجر في حماية وحفظ اسمي التجاري وتوثيق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي الأمر الذي دفعني إلى الاستمرار في ممارسه هوايتي، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ساعد في مشاركتي في منافذ البيع المتعددة في دبي. وهناك اقبال كبير على منتجاتي من جميع أنحاء الدولة".

أطلقت اقتصادية دبي "رخصة تاجر" في إطار حرصها على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية. وقد نجحت إمارة دبي نجحت بفضل بنيتها اللوجستية المتطورة ونسبة الإقبال على استخدام الإنترنت الملحوظة الفترة القليلة السابقة في ترسيخ التحول الذكي وتحويله إلى نهج ناجح، حيث عززت الثورة الصناعية الرابعة من اعتماد التجارة الإلكترونية نموذجاً استثنائياً لممارسة أنشطة الأعمال.

ويتم الحصول على رخصة "تاجر" إلكترونياً في دقائق معدودة من المنزل وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

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