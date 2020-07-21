"دبي للسيليكون" توسّع نطاق خدماتها الإلكترونية والذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

وسّعت سلطة واحة دبي للسيليكون نطاق خدماتها الإلكترونية والذكية لتسهل خدمة المتعاملين والسكان والشركاء التجاريين عن بعد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطوير منصة "هادي" العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتلقي استفسارات المتعاملين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها دون الحاجة لمراجعة مكاتبها.

وكانت سلطة الواحة أول منطقة حرة تطلق منصة للمحادثة الفورية (Chatbot) في العام 2019 تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستجابة الفورية لاستفسارات المتعاملين بخصوص مختلف الخدمات التي تقدمها وتسريع عمليات إنجازها.

وتلقت منصة "هادي" منذ إطلاقها أكثر من 35 ألف مراسلة عبر المنصة من حوالي 9200 مستخدم معتمدة على خوارزميات تحليل الأسئلة المتكررة في تقديم إجابات قياسية سريعة للمتعاملين كلٌ حسب احتياجاته.

وتتوفر المنصة للإجابة على أسئلة المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني لسلطة واحة دبي للسيليكون، وتطبيق التراسل الفوري "واتساب"، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتليغرام.

خدمات جديدة

وإلى جانب إنجاز المعاملات، والحد من الاعتماد على الروابط الخارجية لدى تقديم الخدمات، قامت الواحة بإضافة 80 خدمة إلى منصة "هادي" لتوفر حالياً إجمالي 226 خدمة ذكية تشمل خدمات شحن المحافظ الإلكترونية وتجديد بطاقات الهوية وخدمات الرسائل. وتسخر المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل التحسين المستمر لتجربة المستخدم.

مرحلة ناجحة

وفي تعليقه على إطلاق المرحلة الثانية لمنصة "هادي"، قال بدر بوهناد، نائب رئيس تنفيذي، الإستراتيجية والدعم المؤسسي والمخاطر في سلطة واحة دبي للسيليكون: "كانت تجربة المرحلة الأولى من منصة "هادي" الذكية لتوفير الخدمات عن بعد والتي أطلقتها سلطة واحة دبي للسيليكون في ديسمبر 2019 ناجحة بامتياز، وقد برز أثرها الإيجابي جلياً بالتزامن مع تطبيق التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد والإجراءات الاستثنائية الاحترازية والوقائية التي فرضها التفشي العالمي لوباء كورونا المستجد".

وأضاف: "نجحنا اليوم في فترة لم تتعد الستة أشهر في تطوير المرحلة الثانية من المنصة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة بعد أن كنا أول منطقة حرة في دبي تطلق هذه المبادرة في إطار منظومة دبي الذكية واستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031، حرصاً على خدمة عملاء الواحة وسكانها وشركائها على أكمل وجه وفي إطار وضع الخطط السبّاقة والفعّالة لواقع كوفيد-19 وما بعده."

خدمات إضافية

استهدفت المرحلة الثانية من "هادي" توفير خدمات الكترونية إضافية، تشمل طلبات تعديل الوضع داخل الدولة، وتجديد عقود التوظيف، والضمانات البنكية، وعقود التأسيس، وانتقال الموظفين من القطاعات الحكومية إلى كوادر سلطة الواحة، بالإضافة إلى حزمة إلكترونية متكاملة من خدمات الصيانة وتجديد العقود لقاطني الوحدات السكنية التي تتولى سلطة واحة دبي للسيليكون إدارتها والعديد غيرها.

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