"المالية" توقع مذكرة تفاهم للأغراض الضريبية مع مدينة الشارقة للإعلام

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات، وذلك بهدف إرساء أسس التعاون الرسمي فيما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وتم توقيع الاتفاقية عن بُعد نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم عن جانب الوزارة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في حين وقعها عن جانب مدينة الشارقة للإعلام الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

وتعليقاً على ذلك، أكد يونس حاجي الخوري أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة الشارقة للإعلام لوضع آلية واضحة تحدد أسس التعاون في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وضمان التطبيق الأمثل للمعايير والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الدولة ومكانتها المالية والتجارية الريادية على المستوى العالمي.

وقال: "تحرص وزارة المالية على ضمان امتثال كافة الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية للاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات، وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك ايماناً منها بدور هذه الاتفاقيات في تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني."

ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة المالية لتبادل المعلومات الضريبية، وفتح آفاق التعاون المستقبلي بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية، التي تساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعم تزايد تدفق الاستثمار الأجنبي.

وأضاف المدفع بأن شمس ملتزمة بكافة القوانين والأنظمة المعمولة بالدولة، وقد جاء توقيع الاتفاقية ضمن توجهاتنا للتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية بالدولة بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية الموضوعة لدفع عملية التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني إلى مراتب عليا عالمياً."

وبموجب الاتفاقية ستزود مدينة الشارقة للإعلام (شمس) المعلومات الضريبية للوزارة بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى فيما يتعلق باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة على أية اتفاقية تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.

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