«المالية»: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة مخصصات «الصحة» لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت وزارة المالية زيادة النفقات المخصصة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع من الميزانية الاتحادية لعام 2020، وذلك لتغطية الزيادة في الإنفاق على التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا». وأشار يونس خوري، وكيل وزارة المالية، إلى أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خفضت التكاليف التشغيلية لتوفير الحيز المالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، لافتاً إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات الأموال العامة. وعن الإجراءات الممكن اتخاذها، قال خوري إنها تشمل تسريع المشاريع الرأسمالية الكبرى، مع تأجيل أو إلغاء المشاريع الأخرى التي لا تعتبر ضرورية لدعم التنمية الاقتصادية، ومراجعة قوانين الإقامة نظراً لخطر التراجع المفاجئ لعدد السكان، والفقدان السريع للقوى العاملة الماهرة.

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