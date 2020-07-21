دبي المدينة الأكثر طموحاً في العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

وصف موقع «ترافيل لينس» دبي بالمدينة الأكثر طموحاً وتألقاً في العالم، بفعل ما تعج به من معالم تعتبر الأكبر والأعلى. وذكر تقرير أصدره الموقع بعنوان «أفضل ما يمكن للزائر الاستمتاع به» أن المدينة التي تتوشح بوشاح المعاصرة، عامرة بكل ما يمكن للمرء تصوره من أسباب الترفيه والتسلية والاستراحة.

واستعرض التقرير بعضاً من المعالم السياحية والصروح المعمارية في المدينة، والتي تتمتع بشهرة عالمية، وعلى رأسها برج خليفة، الذي طالما ارتبط اسمه بأنه أطول مبنى في العالم، والمعروف بروعته في جميع أنحاء العالم.

وقال التقرير: إن معظم الناس لا يدركون أنه مبنى متعدد الاستخدامات مصمم لاستيعاب المساحات السكنية والمكاتب، مضيفاً أن ناطحة السحاب هذه تعد الموقع الأكثر زيارة في دبي من قبل السائحين. وعلى مرأى منه تستعرض نافورة دبي المذهلة رقصاتها على أنغام موسيقية باهرة، وفي قمته منصة المراقبة «أت ذا توب»، التي يمكن من خلالها مشاهدة مناظر المدينة الخلابة.

وتعتبر رحلات سفاري صحراء دبي أمراً لا يمكن الاستغناء عنه لزوار المدينة، وهي مدرجة في قائمة جميع الزوار تقريباً، الذين يمكنهم أيضاً أن يحجزوا من بين العديد من الجولات المتاحة عبر الإنترنت.

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