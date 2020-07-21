استئناف نشاط محال سوق الذهب بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قررت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي استئناف نشاط محال سوق الذهب، وأصدرت في هذا الشأن تعميماً بشأن الإجراءات الاحترازية لمعاودة النشاط، وذلك في إطار الجهود الوطنية لمحاربة فيروس «كوفيد 19».

وتشمل الإجراءات التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، التعقيم الدوري للمنشآت، وتوفير معقمات اليد، وإلزام العاملين والمستهلكين ارتداء الكمامات والقفازات، ووضع ملصقات إرشادية لمسافات التباعد الجسدي، والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وطالبت الدائرة في تعميمها أمس، بتوفير جهاز «ألترا سونيك» لتطهير وتعقيم قطع الذهب، ومنع تجربة المجوهرات التي تلامس الوجه، وإزالة أماكن الجلوس العامة ومقاعد الانتظار للزبائن.

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