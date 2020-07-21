دبي تبتكر في السياحة عبر «انطلاق»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت كل من «مجموعة الإمارات»، و«دبي للسياحة»، و«أكسنتشر»، و«مايكروسوفت» عن إطلاق مركز «انطلاق»، بهدف تعزيز مكانة دبي الرائدة في الابتكار، واحتضان روّاد الأعمال والشركات الناشئة، التي تمتلك أفكاراً خلاقة في قطاعات السياحة والسفر والطيران.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: يسعدنا أن نسهم بدور مهم وفعال في ترسيخ مفهوم الابتكار في هذا القطاع، وذلك في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبيرة أشد من أي وقت مضى. ولا شك في أن إطلاق المركز يندرج ضمن العديد من المبادرات التي تتبناها «دبي للسياحة» والمتوافقة مع استراتيجيتها في الاستثمار والالتزام بإعادة تنشيط ريادة الأعمال.

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