«طيران الإمارات» ترفع وجهات أوروبا لـ 22

المصدر: (دبي - البيان)

تستأنف «طيران الإمارات» عملياتها إلى استوكهولم برحلة واحدة أسبوعياً، اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة الناقلة في أوروبا إلى 22 مدينة، ما يوسع خيارات السفر أمام عملائها بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا.

ومع الإعلان عن معاودة خدمة ستوكهولم، تكمل «طيران الإمارات» تغطية الدول الاسكندنافية، حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن استئناف رحلاتها إلى أوسلو اعتباراً من 4 أغسطس المقبل، كما بدأت تشغيل رحلات إلى كوبنهاغن منذ يونيو الفائت، وبذلك يصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط «طيران الإمارات» في أغسطس إلى 63 مدينة، ما يوفر أمام عملائها حول العالم السفر إلى دبي وعبرها بسهولة وأمان.

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