دبي تبتكر في قطاع السياحة عبر مركز «انطلاق»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من «مجموعة الإمارات»، و«دبي للسياحة»، و«أكسنتشر»، و«مايكروسوفت» عن إطلاق مركز «انطلاق»، بهدف تعزيز مكانة دبي الرائدة في الابتكار، واحتضان روّاد الأعمال والشركات الناشئة، التي تمتلك أفكاراً خلاقة في قطاعات السياحة والسفر والطيران، وتطمح إلى تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع، علماً بأن مركز «انطلاق» هو نتاج برامج سابقة وهي: «حاضنة انطلاق»، و«مختبر انطلاق»، و«فيوتشريزم»، التي تم دمجها تحت مسمى وعلامة واحدة لدعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل والتدريب والأدوات والموارد اللازمة لها، لمواجهة التحديات في تلك القطاعات.

يتكون برنامج مركز انطلاق Intelak hub من قادة في قطاعات السياحة والسفر والخدمات الاستشارية وأنظمة المعلومات، والذين يعملون شركاء رئيسيين له وهم: مجموعة الإمارات، التي تمتلك سجلاً حافلاً في قطاع الطيران من خلال طيران الإمارات، وكذلك خدمات السفر عبر «دناتا»؛ وتمثل دبي للسياحة حكومة دبي بخبرتها الواسعة في التسويق لدبي وجهة رائدة على مستوى العالم، وكذلك «أكسنتشر»، الشركة الرائدة في تعزيز منظومة الشركات الناشئة وتواصلها مع عملائها، و«مايكروسوفت»، الشركة العالمية ذات الخبرة الواسعة في رعاية ودعم الشركات الناشئة، وهم من سيشرفون على هذا المركز، ويوفرون الإرشادات المناسبة للمشاركين في البرنامج. وبذلك يصبح مركز «انطلاق» المنصة الوحيدة في دبي المخصصة لإيجاد الحلول المبتكرة لقطاعي الطيران والسياحة.

رعاية المواهب

وتتألف برامج مركز «انطلاق» من مختبر أفكار انطلاق Intelak Idea Lab، وهو برنامج يمتد لثلاثة أسابيع، يركز على رعاية المواهب الإماراتية الشابة، وذلك كونه جزءاً من رؤية الإمارات لتطوير ودعم الابتكار وريادة الأعمال للشركات الناشئة الإماراتية؛ أما «حاضنة انطلاق»، فهو برنامج مدته 12 أسبوعاً للشركات الناشئة المبتدئة، يتم خلالها تقديم الدعم الاستشاري لتطوير خدماتها، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية، ومن ضمنها توفير دعم مالي لتسريع وصول خدمات المنتسبين في البرنامج للعملاء. كما يقدم البرنامج إرشادات على دراسات جدوى للسوق.

وبالنسبة لبرنامج «مسرعات انطلاق»، فهو برنامج يمتد لثمانية أسابيع للشركات الناشئة المتقدمة، التي تتطلع إلى توسيع أعمالها، حيث يقدم البرنامج استشارات شاملة عن السوق، مع إمكانية استخدام منظومة الشركاء لاختبار وتنفيذ حلولها، وكذلك عرض أفكارها أمام الشركاء الرئيسيين والخبراء والمستثمرين، بما يؤهلها للحصول على فرص للشراكة والتمويل، خلال معرض جيتكس 2020، جيتكس فيوتشر ستارز- أكبر معرض للتقنية في المنطقة.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «ضمن إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي وجهة حاضنة للمواهب ورواد الأعمال الدوليين، فإنه يسعدنا أن نسهم بدور مهم وفعال في ترسيخ مفهوم الابتكار في هذا القطاع، وذلك في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبيرة أشد من أي وقت مضى.

ولا شك في أن إطلاق مركز «انطلاق» يندرج ضمن العديد من المبادرات التي تتبناها «دبي للسياحة» والمتوافقة مع استراتيجيتها في الاستثمار والالتزام بإعادة تنشيط ريادة الأعمال في قطاعي الطيران والسياحة».

مرحلة رئيسية

من جانبه، قال أليكس أليكساندر، مسؤول التكنولوجيا في «مجموعة الإمارات»: يمثل إطلاق مركز «انطلاق» المرحلة الرئيسية التالية لبرنامج دبي الرائد لدعم رواد الأعمال في قطاعي الطيران والسفر. ولا شك في أن رؤية الحكومة الرشيدة وتشجيعها المتواصل لعقد الشراكات وتعزيز الابتكار في هذا القطاع أسهم في نجاح دبي لتصبح اليوم مركزاً عالمياً للطيران والسفر.

كما تفخر مجموعة الإمارات بمواصلة رحلتها مع انطلاق، الذي شهد تطوراً ملحوظاً منذ تأسيسه في 2016. وإننا نتطلع إلى أن يلعب البرنامج الجديد دوراً رئيسياً في تزويد القطاع بالحلول المبتكرة، وكذلك ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والسفر.

من ناحيته، قال نوربرتو سيبين، رئيس منتجات القطاع في شركة «أكسنتشر» في منطقة الشرق الأوسط: نفخر بالانضمام إلى هذا البرنامج المهم، الذي من شأنه المساهمة في توفير تجارب سياحة وسفر مميزة، وكذلك تعزيز مكانة دبي كونها أحد المراكز الرائدة للأعمال على مستوى العالم. إننا وبالتعاون مع شركائنا ستكون أمامنا الفرصة لرعاية ودعم المواهب الجديدة وتطوير الابتكارات الخلاقة.

من جهته، قال سيد حشيش، المدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات»: لطالما كانت دبي الوجهة المفضلة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لتحقيق أحلامهم وتحويل أفكارهم إلى حقيقة على أرض الواقع، والارتقاء بأعمالهم لتصبح عالمية.

وأضاف: من المتأمل أن يصبح مركز «انطلاق» حافزاً قوياً للشركات الناشئة لإطلاق العنان لإمكاناتها، وترسيخ نجاحها في مواجهة التحديات وتحقيق الازدهار والنمو. وإننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتوجيه هؤلاء المبدعين والمبتكرين، الذين يتخذون دبي منصة للانطلاق بأفكارهم الخلاقة في مجالات السفر والسياحة والطيران وتطبيقها على أرض الواقع، من خلال تسخير بعض التقنيات الحديثة والمتطورة.

فرصة

قال سيد حشيش، المدير العام لـ «مايكروسوفت الإمارات»، إن العالم ضمن مرحلة ما بعد «كوفيد 19» يمثل فرصة للابتكارات الجديدة التي تسهم في تسريع النمو وخلق فرص عمل في القطاع، لا سيما أن الشركات الناشئة أصبحت بلا شك من الركائز الأساسية للابتكار، وأنه مع تعاوننا المشترك سنمكّنهم من تحقيق المزيد.

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