جائزة مميزة من «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

تعود مفاجآت صيف دبي، الحدث الأشهر على مستوى المنطقة في مجال التسوق والترفيه والتجارب العائلية، مجدداً لتقدم للزوار والمقيمين فرصة الفوز بأكثر من 4500 جائزة رائعة، تتضمن سيارات فاخرة وقسائم تسوق وجوائز نقدية.

ويفخر الحدث في دورته الثالثة والعشرين، الذي يمتد على سبعة أسابيع متواصلة، بتقديم العروض والسحوبات المميزة، ليجمع العائلات من كل أنحاء الدولة والعالم، للاستمتاع بالعروض المغرية والفرص الاستثنائية للفوز بجوائز كبرى.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نحرص في كل دورة من دورات مفاجآت صيف دبي أن نقدم عروضاً وفعاليات وجوائز وتجارب تسوق مميزة، تتجاوز توقعات الجميع.

وخلال الدورة الـ 23 للمفاجآت حرصنا على التعاون مع نخبة من الشركاء والرعاة، لتقديم العديد من الجوائز الرائعة، ومنها السيارات الفاخرة، وقسائم التسوق، وكذلك العروض التي تجعل كل أفراد العائلة يستمتعون بوقتهم. وتعكس العروض الترويجية الفريدة، التي تحظى باهتمام كبير من المتسوقين، مكانة الحدث كونها إحدى أهم فعاليات التسوق على مستوى العالم.

من جهته، قال عبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تشكل دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي منصة مثالية لاستعراض الفرص المتنوعة، التي تقدمها دبي في قطاع التجزئة أمام المقيمين والزوار، وكذلك ترسيخ مكانتها وجهة تسوق عالمية رائدة تجمع أروع العروض والتجارب والجوائز، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بتجارب لا تُنسى خلال فصل الصيف.

سيارات

وتتعاون مفاجآت صيف دبي مع الكندي للسيارات، لتقديم جائزة عبارة عن سيارة «كاديلاك سي تي 5» الجديدة موديل 2020، حيث إن أمام المتسوقين فرصة للفوز بهذه السيارة عند إنفاق 100 درهم في أي من متاجر سوق مدينة جميرا أو جميرا بيتش ريزيدنس «ذا ووك».

ويمكن للمقيمين والزوار إلقاء نظرة على سيارة السيدان الفاخرة، التي تبلغ قيمتها 175 ألف درهم عند زيارة سوق مدينة جميرا أو جميرا بيتش ريزيدنس- ذا ووك، حيث سيتم عرض السيارات حتى تاريخ إجراء السحب في 26 أغسطس.

ويحتضن «نخيل مول» جهازاً ضخماً يضم كرات الجوائز في ردهته المركزية، حيث سيحصل المتسوقون، الذين ينفقون مبلغ 250 درهماً في أي من متاجر المول على فرصة الفوز بجوائز فورية، تتضمن قسائم شرائية داخل كرات الجوائز الكبيرة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بالكرة الذهبية الخاصة التي تتضمن قسائم بقيمة 25 ألف درهم كل يوم خميس صالحة للاستخدام داخل المول.

كما يتيح نخيل مول للمتسوقين فرصاً يومية خلال مفاجآت صيف دبي للفوز بالعديد من الجوائز، ومن ضمنها قسائم تسوق يمكن استخدامها داخل المول. ويستضيف كلّ من دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا الحملة الترويجية لمفاجآت صيف دبي، التي تبلغ قيمة جوائزها اليومية 100 ألف درهم.

ويمكن للزوار والمقيمين الحصول على فرص يومية للفوز بقسائم تسوق بقيمة 1000 درهم، وذلك عند إنفاق مبلغ 200 درهم في سوق فستيفال، الذي يقام في دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا طيلة فترة مفاجآت صيف دبي. كما تقدم فعالية سوق فستيفال عروضاً ترويجية وتخفيضات تصل حتى 50% على تشكيلة الموسم الحالي والموسم السابق.

عيد الأضحى

وتشمل عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي لهذا العام عرض «العيد في دبي- عيد الأضحى»، وسحب العودة إلى المدارس، حيث يقام عرض عيد الأضحى ابتداء من 19 يوليو وخلال أيام العيد الثلاثة، ليحظى 50 متسوقاً بفرصة الفوز بجوائز نقدية، تزيد قيمتها على 200 ألف درهم، بينما سيستمر عرض العودة إلى المدارس من 9 ولغاية 29 أغسطس، ليتيح لعشرين متسوقاً محظوظاً فرصة الفوز بجوائز، تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.

ويمكن للزوار، الذين ينفقون 5000 درهم في وجهات مراس ترقية حسابهم إلى المستوى البلاتيني على تطبيق برنامج مكافآت مراس، ما يؤهلهم للحصول على تخفيضات وجوائز حصرية حتى نهاية 2020. إضافة إلى ذلك، مع كل إنفاق بقيمة 500 درهم، يمكن للمتسوقين الدخول في السحب الكبير للفوز ببطاقة هدايا من مراس بقيمة 50 ألف درهم صالحة للاستخدام في جميع وجهات مراس.

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